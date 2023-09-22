大陸微信哭哭！　杭州亞運「指定」支付寶吸引外媒申辦

▲ 阿里巴巴服務櫃檯。（圖／翻攝 阿里官網）

記者任以芳／杭州報導

第十九屆杭州亞運明23日舉行開幕式，吸引45個國家，1.2萬多名選手報名參加，許多人抵達亞運村第一件事就是辦理「電子支付」。相關工作人員也透露，亞運村無法用微信支付，只有支付寶和10個外國電子支付，用現金支付不方便，吸引很多外籍人士綁定「支付寶」，沒有實名制使用額度只有3500元（單位：人民幣，同下），實名制一年最高額度6到10萬元。

▲ 杭州滿滿的「支付寶」廣告。（圖／翻攝 阿里官網）

大陸電商龍頭阿里巴巴是杭州亞運官方合作夥伴，帶來智能化的亞運會。由於阿里大本營就在杭州，擁有主場優勢，《東森新媒體ETtoday》記者觀察，走到哪都是阿里巴巴宣傳廣告，不只是支付工具，公車廣告、地鐵看板與車廂都是阿里天下。

▲ 整座杭州城都是阿里天下。（圖／翻攝 阿里官網）

走進亞運村「阿里氛圍」更明顯，如果問「能用微信嗎？」得到回答肯定是「不行，只有支付寶。」杭州亞運幾乎是「支付寶」天下，其次是大陸政府推出「數字人民幣」，騰訊的「微信支付」完全派不上用場。

如此便利電子支付，對於外國客來說有很大使用障礙，先前大陸規定要本國電話綁本地銀行卡，還有嚴格實名制，讓許多外國人大喊吃不消，包括這次記者觀察，還是有外媒拿現金消費。

▲ 不少外媒詢問綁定「支付寶」。（圖／翻攝 阿里官網）

亞運村為了鼓勵外國客使用電子支付，場館特地設置「支付寶」櫃檯，簡化綁定的流程。工作人員向記者介紹，阿里「支付寶」開放各國電話號碼可以註冊，開通帳號後再綁定自己國家信用卡，限定VISA、MASTER，美國運通除外。

工作人員進一步指出，「沒有實名制，使用限額只有3500元。實名認證完成，一天最高有6500元，一年的額度是6萬到10萬。」

▲ ALIPAY+、韓國、馬來西亞支付工具都能在亞運場館使用。（圖／翻攝 阿里官網）

據了解，實名認證要上傳本國護照，台灣必須上傳台胞證，填寫基本身份資料就能完成「支付寶」身份認證。另外，綁定大陸以外信用卡會收服務費，200元以下，免服務費，超過200元以上，單筆收3%費用。

疫情三年，大陸電子支付在內需市場蓬勃發展，對外卻很難推行，導致疫情結束後，除了國際性場合，外國客來大陸比例偏低，現金流通率太低。日前，大陸中國人民銀行、網聯清算公司支持下，阿里螞蟻集團「服務亞運計劃」全面升級，7款亞洲領先的電子錢包加入「移動支付國際化推廣服務」。

▲ 阿里與10家境外支付合作示意圖 。（圖／翻攝 阿里官網）

根據阿里消息稱，2022年，AlipayHK（香港）、Touch 'n Go eWallet（馬來西亞）和 Kakao Pay（韓國）3 款電子錢包率先試點，從2023年3月到8月，跨境支付的總筆數6個月增長47 倍。

如今「移動支付國際化推廣服務」新增7款境外錢包，mPay（澳門）、Hipay（蒙古）、Changi Pay（新加坡）、華僑銀行（新加坡）、Naver Pay（韓國）、Toss Pay（韓國）和 TrueMoney（泰國）。

上述10種來自不同國家電子支付，透過阿里做金流媒介，全面放開在大陸境內使用。但是在亞運村場館內除了支付寶、和數字人民幣，Touch 'n Go eWallet和 Kakao Pay也能使用。

反倒是大陸官方從去年北京冬奧大力推行的「數字人民幣」，一直難以普及化，主要受限民眾「支付寶」與「微信」的長期使用習慣。