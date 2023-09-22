陸查獲280萬冊「盜版中小學教材」　15人涉案金額達6.2億

▲警方查獲的盜版教材。（圖／翻攝自微博／儀隴公安）



記者林郁婷／綜合報導

四川南充儀隴縣警方破獲一個販售盜版教材的團體，犯罪鏈相當完整，除了銷售外，盜賣印刷模板、私自印刷也都一手掌握，歷時3個月，最後成功逮捕15名嫌犯，並繳獲超過280萬冊盜版中小學教材，關閉5間網路商店，涉案金額高達1.4億元（人民幣，下同，約新台幣6.2億元）。

據《紅星新聞》報導，儀隴縣新政鎮劉姓女子去年在暑假期間，從網路上購買新學期的課程教材，想讓孩子提前預習，拿到商品後卻發現，與借來的同一本書相比品質較差，頁碼也不同，懷疑自己買的是盜版教材，因此向相關部門反映。

▲共有15人被逮捕。（圖／翻攝自微博／儀隴公安）



相關部門調查後確定，網購教材的出版社並不具備出版發行教科書的資格，為盜版教材，並將線索交由儀隴縣公安局立案偵查。警方根據網路銷售管道發現，網購平台上共有5家類似店面，雖然註冊資料不一樣，但都存在一定的交易往來。

警方前往河南夏邑逮捕嫌疑人楊姓男子，事後楊男坦承，他從2021年9月開始，向祝姓男子和劉姓夫婦購買盜版教材，並放在某電商平台販售，截至案發時累計銷售金額超過900萬元（約新台幣3960萬元）。



警方根據楊男的說法，又趕去抓捕祝男與劉姓夫婦，其中祝男得知消息後逃逸，而劉姓夫婦落網後也承認犯行，兩人自2016年以來透過非法管道，購買大量中小學盜版教材，再透過網路平台及線下批發銷售到各地，累計銷售金額達6000萬元（約新台幣2.6億元）。

警方一開始認為祝男在當地壟斷盜版教材銷售，然而實際搗毀倉儲窩點時，並沒有看到印刷設備，事後再次將案件詳細梳理，發現與祝某有經濟往來的楊男十分可疑。

▲盜版教材的倉儲窩點之一。（圖／翻攝自微博／儀隴公安）



警方於今年1月在河南新鄉抓獲楊男，是一名書店員工，早年與販賣盜版書籍的祝某認識後，開始聯手做盜版書籍的生意，他從當地印刷服務公司以每套5000元買到教科書印刷模板，再將模板交由另一間公司的業務員，由他安排工人私自印刷。

警方目前已成功斬斷這條犯罪鏈，總共逮捕15名犯罪嫌疑人，網路追逃1人，搗毀盜版教材加工、銷售與倉儲窩點9處，查扣各類生產銷售設備21台，凍結涉案資金1100多萬元（約新台幣4840萬元），涉案金額高達1.4億元。