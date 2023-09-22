　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸查獲280萬冊「盜版中小學教材」　15人涉案金額達6.2億

▲▼警方查獲的盜版教材。（圖／翻攝自微博／儀隴公安）

▲警方查獲的盜版教材。（圖／翻攝自微博／儀隴公安）

記者林郁婷／綜合報導

四川南充儀隴縣警方破獲一個販售盜版教材的團體，犯罪鏈相當完整，除了銷售外，盜賣印刷模板、私自印刷也都一手掌握，歷時3個月，最後成功逮捕15名嫌犯，並繳獲超過280萬冊盜版中小學教材，關閉5間網路商店，涉案金額高達1.4億元（人民幣，下同，約新台幣6.2億元）。

據《紅星新聞》報導，儀隴縣新政鎮劉姓女子去年在暑假期間，從網路上購買新學期的課程教材，想讓孩子提前預習，拿到商品後卻發現，與借來的同一本書相比品質較差，頁碼也不同，懷疑自己買的是盜版教材，因此向相關部門反映。

▲▼警方查獲的盜版教材。（圖／翻攝自微博／儀隴公安）

▲共有15人被逮捕。（圖／翻攝自微博／儀隴公安）

相關部門調查後確定，網購教材的出版社並不具備出版發行教科書的資格，為盜版教材，並將線索交由儀隴縣公安局立案偵查。警方根據網路銷售管道發現，網購平台上共有5家類似店面，雖然註冊資料不一樣，但都存在一定的交易往來。

警方前往河南夏邑逮捕嫌疑人楊姓男子，事後楊男坦承，他從2021年9月開始，向祝姓男子和劉姓夫婦購買盜版教材，並放在某電商平台販售，截至案發時累計銷售金額超過900萬元（約新台幣3960萬元）。

警方根據楊男的說法，又趕去抓捕祝男與劉姓夫婦，其中祝男得知消息後逃逸，而劉姓夫婦落網後也承認犯行，兩人自2016年以來透過非法管道，購買大量中小學盜版教材，再透過網路平台及線下批發銷售到各地，累計銷售金額達6000萬元（約新台幣2.6億元）。

警方一開始認為祝男在當地壟斷盜版教材銷售，然而實際搗毀倉儲窩點時，並沒有看到印刷設備，事後再次將案件詳細梳理，發現與祝某有經濟往來的楊男十分可疑。

▲▼警方查獲的盜版教材。（圖／翻攝自微博／儀隴公安）

▲盜版教材的倉儲窩點之一。（圖／翻攝自微博／儀隴公安）

警方於今年1月在河南新鄉抓獲楊男，是一名書店員工，早年與販賣盜版書籍的祝某認識後，開始聯手做盜版書籍的生意，他從當地印刷服務公司以每套5000元買到教科書印刷模板，再將模板交由另一間公司的業務員，由他安排工人私自印刷。

警方目前已成功斬斷這條犯罪鏈，總共逮捕15名犯罪嫌疑人，網路追逃1人，搗毀盜版教材加工、銷售與倉儲窩點9處，查扣各類生產銷售設備21台，凍結涉案資金1100多萬元（約新台幣4840萬元），涉案金額高達1.4億元。

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
瞻仰遺容靠太近！親友「詭異趴棺」死亡　恐怖原因曝
23歲女友爆氣要跳車！　大叔狂踩油門闖紅燈撞車
極罕見！「白化大蛇」爬進家　屋主看呆
快訊／漁光島女大生溺水！　被救上岸緊急送醫
李昂要匿名網友踹共　「我像一個會喃喃自語的人嗎？」
快訊／基泰大直坍塌案！北檢指揮廉政署發動搜索　數人遭偵訊
快訊／冷氣砸死政大女！調查出爐 　2人「無悔意」
女大生遭房東摸屁股！　超噁畫面曝
農業部證實「更多蛋等著進來」　每月160-180萬顆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

霸氣封區！杭州亞運「專屬車道」免塞車　3.6萬志願者護航16天比賽

民眾不想借貸　野村經濟學家：中國恐陷入資產負債表衰退

陸查獲280萬冊「盜版中小學教材」　15人涉案金額達6.2億

港加密貨幣交易平台JPEX涉詐　張智霖曾代言赴警署協助調查

陸禁止「過度包裝」　蔬菜只能包3層、肉類最多包4層

張志軍：兩岸學者要「積極奔走」　動員促統民意力量

陸物價及房地產下行　統計局官員投書：不會出現日本式長期通縮

35歲英文女師突「忘了自己」！就醫檢查驚罹「自體免疫癡呆」

西安交大將英語考試與學位脫鉤　專家：不代表英文不重要

長途巴士跨5500公里「大連直通俄羅斯」？　客運公司澄清：已停駛

88歲嬤「欲領20萬給90歲媽」　行員拒絕秒報警：不合邏輯

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

北捷年輕人不讓位＋白眼　李昂還原事件始末：被侮辱

蔬果店誤賣老鼠藥地瓜　員工哽咽：對阿伯很抱歉

妻突宮縮...衝醫院痛到叫整路　「車上產子」老公急壞：怎麼辦

老父談夫妻遭惡鄰砍亡　泣：塔位本是準備給我

孕婦遭撞「1歲嬰重傷昏迷」 夫控延誤就醫！警消回應了

樂天女孩為日本金鷲開球　林襄自評80分：有練習！

女兒「付清」節送大禮　打開禮物讓爸超無言XD

霸氣封區！杭州亞運「專屬車道」免塞車　3.6萬志願者護航16天比賽

民眾不想借貸　野村經濟學家：中國恐陷入資產負債表衰退

陸查獲280萬冊「盜版中小學教材」　15人涉案金額達6.2億

港加密貨幣交易平台JPEX涉詐　張智霖曾代言赴警署協助調查

陸禁止「過度包裝」　蔬菜只能包3層、肉類最多包4層

張志軍：兩岸學者要「積極奔走」　動員促統民意力量

陸物價及房地產下行　統計局官員投書：不會出現日本式長期通縮

35歲英文女師突「忘了自己」！就醫檢查驚罹「自體免疫癡呆」

西安交大將英語考試與學位脫鉤　專家：不代表英文不重要

長途巴士跨5500公里「大連直通俄羅斯」？　客運公司澄清：已停駛

通霄拱天宮建廟160周年　檢警聯手防黑制暴...鬥毆事件立即偵辦

東森為弱勢家庭中秋加菜！廖尚文親赴宜蘭失智月活動陪爺奶滾球

76歲國寶舞蹈家秀「老人悠遊卡」才敢坐博愛座　反向思考：不坐也是驕傲

新北國王簽下亞洲外援海登　他曾在PBA單場砍10顆三分轟47分

iPhone 15最大亮點是它！3C達人點評超實強新功能：真的好用

桃園人手刀衝！台茂「240秒國慶煙火」僅1天　中秋市集30攤免費逛

重視國人心理健康　讓「專業的」來

12星座「最新一周運勢」！處女忙翻　雙子轉角遇貴人

杭州亞運明天開幕　團本部赴千年古剎參拜敲響南屏晚鐘

孫女剛出生　她命令媳婦「取名招弟」全炸鍋：想男孫想到起肖

妻突宮縮...衝醫院痛到叫整路　「車上產子」老公急壞：怎麼辦

大陸熱門新聞

陸神童博士躺平啃老：混吃等死幸福一輩子

陸女大生軍訓熱舞「豪乳彈出來」　台下一片驚呼

中國農村網紅「裝慘賣貨」11人被逮　純真女是假的

成都現「飛龍在天」　詭異光體空中盤旋...路人嚇傻

男友不想要　她獨力生女心一橫13萬賣了

尪洗澡不關門！2歲女兒全看光　妻崩潰下跪懇求改正

35歲男上班一半突失明 醫揪1習慣釀禍：很多人中

滅火器狂噴！陸伴娘「倒地尖叫」哭泣

陸作者寫「緬北之王」斷更：要坐牢3年

5歲兒子曝：老師整天沒打我！真開心！ 家長查17天監視器現驚人結果

女大生蹭陌生人喜酒　只包440元被罵上熱搜

她過30年悲慘生活　才知錄取通知書遭「冒名頂替」

陸企招募「捐糞志願者」　月薪2.9萬條件超嚴

暈船爆乳直播主！26K會計男「挪5.2億公款」狂抖內

更多熱門

相關新聞

四川宜賓「兩岸情·李莊行」開幕　海基會前董事長林中森現身致詞

四川宜賓「兩岸情·李莊行」開幕　海基會前董事長林中森現身致詞

2023「兩岸情·李莊行」海峽兩岸文化交流活動昨（21）日在四川宜賓李莊古鎮舉行開幕儀式。活動以以「宜路有李·兩岸共贏」為主題，舉辦投資推介會、中秋音樂晚會、海峽兩岸哪吒民俗文化交流活動、兩岸書畫展、特色商品展銷會等系列活動。

成都現「飛龍在天」　詭異光體空中盤旋...路人嚇傻

成都現「飛龍在天」　詭異光體空中盤旋...路人嚇傻

網友遇成龍「買華為新機」　認真挑選模樣被拍

網友遇成龍「買華為新機」　認真挑選模樣被拍

她找到走丟4年愛犬　一喊名字笑了

她找到走丟4年愛犬　一喊名字笑了

男大生「失聯6天」　爸接老師電話才知噩耗

男大生「失聯6天」　爸接老師電話才知噩耗

關鍵字：

四川南充儀隴縣盜版教材印刷

讀者迴響

熱門新聞

爬山遇「超美山神」　他趴地合影

快訊／花58元中千萬！5~6月統一發票　8張最大獎沒人領

爽曬iPhone 15 Pro「他開箱1顏色」　鄉民噓爆：已滅火

博愛座「當事女乘客」還原現場　曝李昂自言自語

情侶必吃「6大催情食物」　營養師激推：性慾提升

台中女撞死行人阿嬤　激動蹲地拜拜祈求

眾女性羨慕她嫁給玄彬　孫藝真神回覆

全台iPhone 15「首摔」！螢幕整塊炸裂

炸雞排暈倒「臉埋熱油鍋」！攤商慘死

陸神童博士躺平啃老：混吃等死幸福一輩子

科技裁員潮來了？　竹科9月已逾40家裁員

1943年二戰歷史照　驚見美大兵「講手機」

不是詐騙！一早醒來收簡訊「500元入袋」

《三個傻瓜》演員離世！享年67歲

他曝有人讓座「李昂不要」：她說要去貼文

更多

最夯影音

更多
88歲嬤「欲領20萬給90歲媽」　行員拒絕秒報警：不合邏輯

88歲嬤「欲領20萬給90歲媽」　行員拒絕秒報警：不合邏輯
職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

北捷年輕人不讓位＋白眼　李昂還原事件始末：被侮辱

北捷年輕人不讓位＋白眼　李昂還原事件始末：被侮辱

蔬果店誤賣老鼠藥地瓜　員工哽咽：對阿伯很抱歉

蔬果店誤賣老鼠藥地瓜　員工哽咽：對阿伯很抱歉

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面