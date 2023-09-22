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大陸 大陸焦點 特派現場

四川宜賓「兩岸情·李莊行」開幕　海基會前董事長林中森現身致詞

▲2023「兩岸情·李莊行」海峽兩岸文化交流活動在四川宜賓舉行。（圖／主辦方提供）

▲2023「兩岸情·李莊行」海峽兩岸文化交流活動在四川宜賓舉行。（圖／主辦方提供）

記者魏有德／綜合報導

2023「兩岸情·李莊行」海峽兩岸文化交流活動昨（21）日在四川宜賓李莊古鎮舉行開幕儀式。活動以以「宜路有李·兩岸共贏」為主題，舉辦投資推介會、中秋音樂晚會、海峽兩岸哪吒民俗文化交流活動、兩岸書畫展、特色商品展銷會等系列活動。

▲2023「兩岸情·李莊行」海峽兩岸文化交流活動在四川宜賓舉行。（圖／主辦方提供）

▲海基會前董事長林中森。（圖／主辦方提供）

現場由海協會常務副會長龍明彪宣布活動開幕。包括四川省人大常委會副主任祝春秀，台灣中華民族發展基金會董事長、海基會前董事長林中森，宜賓市委書記方存好皆出席開幕儀式並致詞。

林中森表示，以李莊為代表的抗戰精神是兩岸同胞彌足珍貴的精神財富，更是血脈相連的精神紐帶，「兩岸文化同根、歷史同源、語言相通、血脈相連，是血濃於水的一家人。期盼兩岸中國人能夠用共同的智慧、共同的情感、共同的毅力，同心協力克服一切困難，為促進兩岸關係和平發展、融合發展，實現中華民族偉大復興而共同努力。」

▲2023「兩岸情·李莊行」海峽兩岸文化交流活動在四川宜賓舉行。（圖／主辦方提供）

▲四川宜賓市委書記方存好。（圖／主辦方提供）

宜賓市委書記方存好則認為，「兩岸情·李莊行」活動是推動宜賓與台灣兩地人文交流實現長期性、連續性、不間斷的有力舉措，「已成為吸引台灣同胞走進宜賓、認識四川、了解大陸的新窗口，推動兩岸交流融合的重要活動平台。」

宜賓李莊古鎮景區管理委員會和台灣巫登益美術館在開幕儀式上舉行戰略合作協議簽訂儀式及甲骨學家董作賓書法作品捐贈儀式，同時，台灣中國文物協會、台灣優勢產業對外合作委員會主席王新力和宜賓市翠屏區委書記蘭宏彬也共同為巫登益美術館－四川館揭牌。

▲2023「兩岸情·李莊行」海峽兩岸文化交流活動在四川宜賓舉行。（圖／主辦方提供）

▲海協會常務副會長龍明彪（圖中）與林中森（右三）一同參觀兩岸特色商品展銷會。（圖／主辦方提供）

開幕儀式後，隨即舉行歡迎招待會暨投資促進推介會，宜賓市人民政府副市長華淑蕊發布宜賓市投資機會清單，包括三江新區長江工業園機器人製造基地、陳塘關南廣古鎮文旅綜合開發、長寧縣綠色新能源產業園區投資開發運營等共計42個項目。

據了解，該項活動自2015年起，迄今已舉辦6屆，主要以「海峽兩岸交流基地」李莊文化抗戰資源和宜賓市文旅資源為基礎，藉此搭建兩岸經貿文化交流合作平台，促進兩岸融合發展。

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