重視國人心理健康　讓「專業的」來

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立法委員林靜儀今(22日)於立法院舉辦「重視國人心理健康，呼籲『讓專業的來』」記者會，有鑑我國有完整的心理師訓練、養成、國家考試、執照制度，而心理師也與其他醫事人員都必須有在職繼續教育、受專業組織倫理規範。而社會上各種「心靈導師」、「啟蒙大師」，頭銜很炫、名氣很大，卻完全未循此訓練系統及規範。本次記者會邀請諮商心理師公會及臨床心理師公會出席，共同呼籲國人應謹慎判斷，應尋求有執照的諮商心理專業，以保障心理健康照護權益。

中華民國臨床心理師公會全國聯合會呂信慧秘書長表示，9月18日全聯會已經公開說明，根據《心理師法》心理師接受國家考試，是法定的專業醫事人員。而坊間卻常有心理諮詢師、溝通教練、催眠師等並非醫療法令核可的專業證照人員。因此呼籲民眾要小心，避免被這樣的名稱而誤導，而這些非經核可的相關廣告也可能涉及醫療廣告內容，也須受到相關法律規範。

臺灣臨床心理學會副秘書長黃芸新表示，從教育的角度來看，心理師的養成，必須學習基礎理論，相關理論更是有實證研究為基礎，還有系統化及科學化訓練，接續還需實習並完成碩士論文，再經過國家考試才能成為心理師。任何以其他名稱混淆臨床心理師角色，都是對於專業的蔑視，應該要尊重國家核發證照嚴謹的制度。

中華民國諮商心理師公會全國聯合會常務理事黃楷翔認為，除了專業訓練外，心理師若欲執行心理諮商與治療業務，需在政府審核通過的合法執業單位執業，確保醫事人員業務執行可保障民眾安全與權益。心理師在申請到合法執業單位前，皆需加入專業公會，確認有會員資格後，政府才會受理執業登記。執業後更須接受繼續教育學分，每六年更新一次執照。國家證照與執業規範，乃至於專業公會的層層把關，都是為了保障民眾在接受心理諮商與治療服務時的權益。因此相對於接受無牌的心理諮詢師、陪談師或其他非領有專業證照人員的服務時，民眾在接受領有證照並完成執業登記的心理師服務，將可獲得有品質，也較為周全的保障。

最後，林靜儀指出新聞上常踢爆密醫和密護等違法執行業務的問題，其實心理師服務也會面對這樣的挑戰，只是民眾往往不知道應該如何確保自己接受的是符合專業與受國家證照管理的機構與醫事人員服務。尤其民眾在有需要尋求協助時，通常是最脆弱的時候，然而若不是專業的協助，過程中受到侵害、扭曲或是受到創傷，會更加求助無門、加重惡化。先前通過的性平三法時，也有討論專業服務中的權勢性騷擾甚至性侵，再在顯示制度性保障民眾權益的重要性。因此，林靜儀與專業團體再次呼籲，民眾在尋求相關協助時，應認明心理師的執照，請「讓專業的來」。