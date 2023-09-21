台中大肚市場老舊反映10多年　林靜儀接獲陳情立馬會勘提解方

▲民進黨立委林靜儀接獲民眾陳情後隨即安排會勘台中大肚公有市場 。（圖／林靜儀臉書）

記者陳弘修／台北報導

針對台中民眾反映大肚公有市場遮雨棚老舊及電線杆問題，民進黨立委林靜儀與台中市議員曾威在共同會勘大肚市場後表示，已經請台中市經發局及台電公司共同評估規劃，改善大肚公有市場環境，包括電線改善路線以及雨遮設置，希望讓當地民眾在市場購物時能夠安心。

位於台中市沙田路的大肚公有市場，早在1953年便是大肚在地居民日常採買的重要地點，由磚造平房建造讓在地攤商進駐，而現今看到大肚市場是20年前所建造，外觀硬體上也有諸多設計不佳和亟待更新。

林靜儀表示，她跟服務團隊在掃街的過程中，接到攤商及店家陳情市場入口遮雨棚老舊且設計不連貫，導致陽光刺眼且下雨時更潑灑到店家及購物的民眾。此外，鄰近電線桿林立，電箱鄰近住家，對於民眾來說也造成生活不便，也影響整體景觀。

在傾聽在地民眾心聲後，林靜儀立刻也安排了會勘，並邀集台中市議員曾威、台電公司，以及台中市政府經發局出席。

林靜儀表示，感謝台電提供與台中市經發局願意評估規劃，一同改善大肚公有市場環境，一個月內會再次開會討論，後續確定電線改善路線及市場雨遮設置。

當天在現場參與會勘的民眾也說，這個問題已經反應了十多年，都沒人來關心過，對於林靜儀委員、曾威議員安排的會勘都表示肯定。

林靜儀在臉書上也表示，過去幾十年沒做的，現在由她來做，希望大肚公有市場牌面及周邊景觀能夠改善，並推動電線地下化。對此，也有許多網友留言肯定林靜儀的行動力，「大肚有認真的立委真好」、「非常非常得認真努力不懈工作、為民服務！有目共睹！」、「一年做4年的事~中二鄉親一定要讓靜儀委員高票連任」。