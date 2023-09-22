囤物男中風倒家中沒上班！警消破門超傻眼　資收堆中救人送醫

記者游瓊華／南投報導

南投縣政府消防局第三大隊竹山分隊日前接獲通知，一名55歲男子失聯，家屬心急報案，消防人員前往救援，破門進屋時被裏頭成堆如山的回收物嚇傻，連走路都很困難，警消費了一番功夫才在2樓找到昏迷的李男，花了比平常多3倍時間，將人帶出並送醫，檢查發現李男有腦出血狀況，留院治療。

▲囤物男中風倒在家中沒上班，警消將人救出時，李男還被自己堆放的回收物淹沒。（圖／記者游瓊華翻攝）



▲警消破門垃圾山中拉出人送醫。（圖／記者游瓊華翻攝）



南投縣政府消防局表示，竹山分隊在18日晚間約6點多接獲救災救護指揮中心指派救護案件，報案的家屬表示，李男早上未前往上班，也聯繫不上，深怕在家發生意外，請求協助，竹山分隊立即出動救護車及器材車前往搶救。

▲屋內堆滿雜物，寸步難行，消防人員花了3倍時間才救出人。（圖／記者游瓊華翻攝）



消防局指出，因屋內無人回應，同仁經同里長及轄區員警同意後破門入內搜索，發現該屋內外都堆滿各式回收物及雜物，宛如資源回收廠，連走路都很困難，警消人員費了一番工夫，最終在2樓發現男子躺在回收物上，經救護人員現場評估發現該男子已意識不清，立即將該病患搬運下樓後經緊急處置後其送醫急救。

竹山消防隊在此呼籲民眾家中避免堆積雜物，如遇延燒火勢將迅速擴大，如堆放在梯間或逃生通道上除將影響逃生，不管是火災或救護都會增加救援困難。