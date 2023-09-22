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社會 社會焦點 保障人權

他控樓上半夜拉椅、甩門吵到失眠　醫師夫妻擾鄰賠10萬

記者黃翊婷／綜合報導

彰化一對醫師夫妻2021年1月間帶著孩子搬入某社區居住，但樓下林姓住戶指控，這家人多次在深夜發出移動家具、甩門等巨響，甚至能在1個小時之內製造出巨大聲響數十次，導致他長期焦慮、不安及失眠，憤而決定提告求償22萬元。雖然醫師夫妻堅持這些聲音都是正常生活會產生的，並非噪音，但有至少5位證人出面指證，最終夫妻倆被法院判處應賠償10萬元，全案確定。

失業,憂鬱,難過,崩潰,男人,男性,外遇,劈腿（示意圖／CFP）

▲林男指控，自從醫師夫妻一家搬到樓上之後，他就飽受噪音困擾，進而導致失眠。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

林男在判決書中主張，醫師夫妻一家三口自2021年1月起搬到8樓，卻多次在深夜發出移動家具、甩門等巨大聲響，他為了確保自己的睡眠品質，花費6萬元將主臥室移到另一間房間，但醫師夫妻仍會在深夜11點至凌晨1、2點發出噪音，還會在凌晨3點以後洗澡、挪動椅子、磨擦地板、走動，有一次更是在1個小時之內製造出數十次巨大聲響。

林男表示，他曾經貼紙條反映，醫師夫妻有來道歉，但過沒幾天噪音又一如往常出現，他改向大樓主委、總幹事反映，也有請房東轉達，無奈效果不彰，這才開始錄音蒐證，並持噪音器測量噪音分貝，分貝數都在50以上，最高測得63.2分貝，考量到自己因為噪音問題，長期焦慮、不安及失眠、體重減輕，憤而決定提告求償22萬元。

對於鄰居的指控，醫師夫妻強調，噪音認定不能單憑當事人主觀喜惡或感受認定，他們發出的聲響都是一般生活中會出現的，並非噪音，況且有部分時間一家人都已經睡了，他們也有聽到相關聲響，但並未理會，林男如何確認這些聲音一定是出自他們家。

醫師夫妻表示，為了表達敦親睦鄰的態度，他們曾攜帶伴手禮拜訪林男，協調應該如何改善，之後就在客廳、客房鋪設腳踏墊，椅子腳也都有安裝套墊，並非全然無作為。

不過，林男找來5位證人，分別為來借住過幾次的同學、居家護理師、任職7年的看護、6樓住戶、7樓隔壁住戶，他們皆證稱，曾在深夜突然聽到拉椅子、關門等聲響，有時候聲音很大，會讓人嚇一跳，甚至睡不著覺，他們都很確定聲音來源就是醫師夫妻的家。

彰化地院法官一審認為，從勘驗錄音、管委會公告、證人證詞、醫院診斷書中可知，醫師夫妻生活起居發出的聲音已超越一般人社會生活所能容忍的程度，的確可能造成林男失眠，因此裁定夫妻倆應賠償10萬元，並且不得在晚間11點30分至隔日清晨7點製造超過噪音管制規定的音量。

醫師夫妻不滿提出上訴，堅持他們並未製造超過管制標準的生活聲響，林男僅憑自行施測數據等資料就認定他們製造噪音，實在難以令人信服，況且林男出現失眠、體重減輕等情況，也與這件事情無關。

不過，台中高分院法官審理後，認為此案事證明確，一審結果並無不妥，最終裁定駁回醫師夫妻的上訴，全案確定。

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