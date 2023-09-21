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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

昇益開發獨董是前朝都更專員？　他嗆高虹安：明顯行政瑕疵都能拗

▲▼賴清德召開「新北市立委候選人徵召記者會 吳崢 曾柏瑜 李正皓。（圖／記者屠惠剛攝）

▲政治評論員李正皓（左）、民進黨立委參選人吳崢（右）。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

對於高虹安重啟寡婦樓都更案爭議，政治評論員李正皓、民進黨立委參選人吳崢爆料，昇益開發的解鴻年、賴以軒兩位獨立董事，擔任寡婦樓案環評委員並核定通過初審，質疑「難道新竹市政府不須利益迴避？」高虹安則回應，解鴻年長年在前市長林智堅時代是都市計畫專業的委員，怎麼到了她任內，就變成一位跟建商勾結的學者？李正皓反擊，乾脆所有環評公文直接送建商總部讓董事長蓋章核定就好，連這麼明顯的行政瑕疵都能拗。

新竹市長高虹安重啟寡婦樓都更案，但得標的高登國際，其創辦人林美滿卻將豪宅「回建築」租給高虹安男友李忠庭，引發質疑，而李正皓日前更指高虹安與林美滿2人還有牽扯到其他都更案。吳崢日前也透露，昇益開發2位前後任獨立董事，竟擔任寡婦樓案環評委員，並核定通過初審，質疑「難道新竹市政府不須利益迴避？中間沒有任何對價關係？」

對此，高虹安回應，「解鴻年長年在竹市擔任都市計畫等委員，在前市長林智堅時代是都市計畫專業的委員，怎麼到了高虹安任內，繼續使用此環評委員，就變成一位跟建商勾結的學者？」

李正皓今日表示，沒有人質疑解鴻年的專業能力，也沒有人質疑解鴻年在什麼時候被聘用為都更的環評委員，大家只是在質疑一個基本事實，就是「解鴻年身為寡婦樓都更案開發商利害關係人，能擔任寡婦樓都更案環評委員兼主持人？」

李正皓質疑，「高虹安跟她的幕僚是不是都把所有人當白癡？扯立法院民進黨團總召柯建銘、前新竹市長林智堅要幹嘛？要斐陶斐認錯這麼難？這種環評案能通過，乾脆所有環評公文直接送建商總部讓董事長蓋章核定就好，這樣會不會更快？」他痛批，連這麼明顯的行政瑕疵都能拗，高虹安真的鐵了心把新竹打造成建商天堂。

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