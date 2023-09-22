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社會 社會焦點 保障人權

高仁和一摸焦屍心驚：是他殺！　檢方輕率交保害兇手續犯案

▲▼退休刑警高仁和講述青商會副會長焚屍案偵辦經過。（圖／我在案發現場提供）

▲退休刑警高仁和回顧青商會副會長焚屍案偵辦經過。（圖／我在案發現場提供）

2002年台北縣曾發生一起強盜焚屍案，尚未上任的北縣青商會副會長袁維城遭歹徒殺害，退休刑警高仁和在真實犯罪Podcast「我在案發現場」節目中回憶此案偵辦歷程，起初還以為死者是輕生，直到搬運屍體時發現死者手臂往後伸，才驚覺碰到了命案；而兇手之一陳錫達被逮捕羈押期滿後還被交保，導致他在大台北地區犯下多起搶案，高仁和為此還在節目中痛批檢方輕率、縱虎歸山。

2002年11月30號一早台北市文山區老泉里產業道路上，有晨運民眾發現一部車輛被燒毀，後座還疑似有綣曲、焦黑的屍體，嚇得通報轄區警方到場。刑警高仁和與同事趕抵偏遠的案發現場後，看到一輛休旅車已經被燒成廢鐵、車牌初步無法辨認，車體已經完全降溫，而後座人型物體的確就是屍體，當下高仁和與同事判斷輕生的機率較大，便報請檢察官到場相驗。

而等到高仁和與殯葬業者準備將遺體抬出時，發現死者的大腿都被燒到幾近碳化，輕輕一碰大腿骨就與軀幹分離，而等到抬起遺體的瞬間高仁和內心一驚，查覺到死者的手是被固定在背部，後續將遺體放在地上的帆布後，才發現死者的雙手原來被鐵絲反綁，確定這是一起他殺命案，並透過融化在地上的車牌號碼判別出車主是37歲的袁維城。

警方調查，袁維城開設一家資訊服務公司，最近剛結束公司營業與股東分配完資產，且他近期當選台北縣青商會副會長，雖尚未上任，但判斷袁維城在商界頗有人脈。袁維城新婚四個月的老婆已懷有身孕，夫妻間相當恩愛，她向警方表示丈夫隨身都戴著婚戒，還有一個小型皮包，但車上都沒有找到這些遺物，懷疑丈夫可能遭人設局殺害；妻子還說最後一通聽到丈夫打來的電話是3天前，也就是11月27號晚上的8點30分，當時丈夫正開車在路上，說有緊急的事情要去處理。

警方同步調查了袁維城的好友，曾跟他一起打麻將的友人表示，袁維城失蹤當天27號下午兩點半到六點半他們都一起打麻將，但離開前他有提到某個朋友要請他到伊通街吃羊肉爐，他們回憶：「打電話來找的人似乎已經早跟他約好要去吃羊肉爐了，下午這幾通電話只是來確認看是否要去，及催促他而已。」

▼友人聽聞死者當天要去伊通街吃羊肉爐。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲▼羊肉爐,火鍋,火鍋肉片,鍋物,鴛鴦鍋。（圖／免費圖庫Pixabay）

當時警方透過通聯紀錄，鎖定曾與死者聯繫的30歲兇嫌呂旻蔚，呂男綽號「阿魯米」，因為呂男的表姊曾在袁維城的公司上班過，還和死者一起打過麻將，得知死者頗具財力，研判呂男因此設局謀財害命；並透過呂男的通聯方式再鎖定他的好友「阿達仔」，也就是25歲陳錫達，即便他們到處藏匿，警方仍循線先後逮捕陳男以及呂男，並搜出剩餘贓款以及兇刀。

兇手到案後向警方坦承是因財殺人，呂男為此計畫許久，在案發前一天他先打電話給袁維城佯稱要還欠款5千元，並招待吃羊肉爐，雙方約好到伊通街口見面共進晚餐。等到案發當天27號晚間，呂男與被害人見面後改口說「不如去貓空吃」，等到了貓空的茶藝館旁停好車，呂男趁機將帶在身上的胡椒粉灑向被害人臉部，在一旁等候許久的陳男見狀也趨前，持藍波刀脅迫被害人不得反抗，並以尼龍繩綑綁被害人手、腳，控制在休旅車後座，再搜刮財物、金融卡及信用卡。

直到兇手兩人逼問完提款密碼後，決定殺人滅口並焚屍滅跡。陳男先用膠帶纏繞、密封被害人的頭、臉部，呂男接續潑灑汽油在車內，並以面紙引燃火勢，接續駕車離開現場盜領被害人的存款，犯罪現金所得共16萬9千元。

法官依照法醫鑑定報告加上兇手供詞，認定死者是遭到兇手綑綁膠帶窒息死亡，後續的縱火行為屬於燒毀車輛，及毀損死者的遺體，一審因此判處兩人無期徒刑。但主謀呂旻蔚二審期間翻供，只願意坦承強盜詐領，辯稱「不可能會為了十幾萬元殺人」，法官認定他態度惡劣、毫無悔意，改判為死刑。不過此案在經過更一審後，法官又改回了無期判決，全案確定。

高仁和在Podcast「我在案發現場」節目中提及陳錫達被逮捕羈押期滿後，在還沒起訴前竟然獲准交保，陳男當時已經被具體求處死刑，當然棄保潛逃，在大台北地區到處逃竄，當時他甚至武力升級改持改造手槍，當時就有警方私下質疑檢方延誤起訴，不料檢方回應卻……

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