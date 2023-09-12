告別《木曜4》1個月！陳百祥「公開新身分」正式露臉　粉絲讚爆

▲陳百祥評論《海賊王真人版》。（圖／翻攝自IG／baisiang.c）

記者周亭瑋／綜合報導

網路節目《木曜4超玩》在員工集體離職後，製作人陳百祥也選擇出走，目前改由麥卡貝老闆Eric領軍；時隔1個月，陳百祥近日在IG公布新身分，而大票粉絲也洗版喊支持。

陳百祥最近轉換跑道當網紅，並在IG評論Netflix新劇《海賊王真人版》，直呼「海賊王這次的改編，把它好萊塢化、美系改編，它應該是歷史上名留青史改編得好」、「我先下個結論，它改編的算是非常非常成功」。

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▲陳百祥正規劃Podcast節目。（圖／翻攝自IG／baisiang.c）

不僅如此，陳百祥也透露未來計畫，向粉絲們喊話「請搜尋YT，謝謝大家～Podcast規劃中。」

對此，大票網友紛紛留言，「百祥終於正式露臉下海了」、「水啦！支持百祥出道做自己的節目」、「百祥要轉作Podcast嗎？以百祥的經驗會超有料的」、「百祥可以轉型，動漫電影評論介紹了」、「聽直播前，都覺得百祥有很多東西，只能聊一半很可惜，現在能完整的聊天分析，非常高興」。

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