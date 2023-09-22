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毛孩過敏？！好心疼　獸醫師分享打造安心植感空間的秘訣寵物更健康快樂

▲▼LOGO,影片,獸醫師,魔術靈,植淨低敏地板清潔劑。（圖／取自影片）

▲ 請專業獸醫師告訴飼主，該如何打造毛孩的安心植感空間！（圖／取自影片，下同 ）

消費中心／綜合報導

越來越多人選擇養毛小孩，並將他們視為家人的一員！寵愛程度沒有最高只有更高，奴才當得樂此不疲，主持人雅憶也是其中之一，她了解養毛孩需要在意很多細節，有沒有吃飯、天氣會不會太熱、是不是哪裡不舒服？但是很多人常常會忽略一個環節，家居環境對毛孩的健康和舒適度有著直接的影響，它關係到他們的嗅覺刺激和皮膚健康。為了解決這個問題，主持人雅憶帶著愛犬抖宅訪問林士傑獸醫師，請專業獸醫師告訴飼主，該如何打造毛孩的安心植感空間！

▲▼LOGO,影片,獸醫師,魔術靈,植淨低敏地板清潔劑。（圖／取自影片）

▲林士傑獸醫師提醒，環境會直接影響毛孩的健康。

▲▼LOGO,影片,獸醫師,魔術靈,植淨低敏地板清潔劑。（圖／取自影片）

▲林士傑獸醫師檢查完抖宅的皮膚，發現抖宅的肚子附近的皮膚比較紅腫。

環境會直接影響毛孩的健康，認真的飼主雅憶趕緊讓林士傑獸醫師檢查抖宅皮膚。林士傑獸醫師檢查完抖宅的皮膚，發現抖宅的肚子附近的皮膚比較紅腫，因為肚子是趴在地板上直接接觸的位置，可能家中環境有些狀況造成抖宅的肚子出現像是過敏、容易抓癢的狀況，所以打造毛孩的低敏友善空間很重要。林士傑獸醫師解釋「動物的皮膚、呼吸道都很敏感，所以環境中的灰塵、塵蟎、粉塵、過重的味道，對寵物都會造成蠻大的刺激，所以飼主除了把環境打掃乾淨之外，挑選一些針對毛孩特色的清潔產品，對寵物會比較友善一點、比較不會造成太大的刺激」。

▲▼LOGO,影片,獸醫師,魔術靈,植淨低敏地板清潔劑。（圖／取自影片）

▲環境中的灰塵、塵蟎、粉塵、過重的味道，對寵物都會造成蠻大的刺激。

林士傑獸醫師提到要針對毛孩的特點去清潔，像是毛孩在地面上活動的機會非常多，走路的時候肉墊直接接觸到地板，趴下的時候肚子整個貼住地板，因此在地板清潔時，就要選擇比較溫和的清潔用品，也要避免挑選味道太重，因為毛孩的嗅覺比較敏感，鼻子容易不舒服，考量到有些地板污垢只用清水清潔的效力不夠，選擇溫和的清潔劑，對居家除菌、清除污垢的能力會更好。

▲▼LOGO,影片,獸醫師,魔術靈,植淨低敏地板清潔劑。（圖／取自影片）

▲毛孩嗅覺敏感，低香的產品才不會對他們的身體過度刺激與負擔。

▲▼LOGO,影片,獸醫師,魔術靈,植淨低敏地板清潔劑。（圖／取自影片）

▲毛孩在地面上活動，接觸到色素、酒精、人工香精等成分，可能會引發噁心。

▲▼LOGO,影片,獸醫師,魔術靈,植淨低敏地板清潔劑。（圖／取自影片）

▲針對毛孩的皮膚做敏感性測試，確保產品不會造成過敏或是過度刺激的狀況。

挑選地板清潔劑時，林士傑獸醫師提醒有幾點需要注意：

第一、低香味：毛孩嗅覺敏感，太香的產品對他們的身體會過度刺激與負擔，影響呼吸道健康。

第二、不含色素及酒精、不含人工香精：毛孩在地面上活動，接觸到色素、酒精、人工香精等成分，可能會引發噁心、嘔吐的問題出現。

第三、低敏：針對毛孩的皮膚做敏感性測試，確保產品不會造成過敏或是過度刺激的狀況，才會比較安全。

▲▼LOGO,影片,獸醫師,魔術靈,植淨低敏地板清潔劑。（圖／取自影片）

▲植淨低敏地板清潔劑，採用天然來源的精油低香性等成分。

▲▼LOGO,影片,獸醫師,魔術靈,植淨低敏地板清潔劑。（圖／取自影片）

▲魔術靈推出植淨低敏地板清潔劑，適合全家以及毛孩的共用空間。

▲▼LOGO,影片,獸醫師,魔術靈,植淨低敏地板清潔劑。（圖／取自影片）

▲另有一款清雅花果香適用於全家使用。

聽完林士傑獸醫師的解說，主持人雅憶更堅信要幫愛犬抖宅打造一個友善的空間。魔術靈推出植淨低敏地板清潔劑，毛孩*友善低香性選用了天然來源精油，不易殘留，以及低香設計，守護毛孩靈敏嗅覺。更通過美國AS實驗室低敏檢測及99.9%除菌**速乾，對寵物友善，非常適合全家以及毛孩的共用空間，全家大小在地板翻滾爬也不擔心！另外還有一款清雅花果香適用於全家，也同樣成分簡單溫和，打造安心植感空間不用花大錢，有魔術靈就可以輕鬆達成！

*並非泛指所有的寵物
**非泛指所有細菌病毒

更多資訊請見：https://user160939.pse.is/59ttay
 

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