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快訊／新竹市建案旁驚現天坑　道路傾斜還飄出陣陣瓦斯味

▲▼新竹市和平路天坑。（圖／記者陳蒲芬凱力翻

▲新竹市和平路一處工地旁出現天坑。（記者陳凱力翻攝，下同）
記者陳凱力／新竹報導

新竹市驚現天坑！和平路20巷一處工地旁，今日下午無預警出現天坑，造成道路下方自來水管線、瓦斯管線外露，市府相關單位獲報後已派員前往，市長高虹安也前往了解，並要求建商務必儘速完成改善，同時勒令承造人立即停工，需於基地改善完成並經工地檢查小組會勘無虞後，始得復工。

市府表示，今日下午13時35分許消防局受理和平路出現道路地基下陷情形，消防局派員到場後發現道路有明顯傾斜，並伴隨瓦斯異味，隨即通報都發處、工務處、自來水公司、瓦斯公司等單位前來搶修及勘查。

▲▼新竹市和平路天坑。（圖／記者陳蒲芬凱力翻

▲都發處將先依建築法89條勒令停工，並針對起造人、承造人、監造人先進行裁罰各3萬元，並視後續情況再行論處。

市府指出，現場工地依規有施打預壘樁及擋水樁，工法沒有問題，惟疑似為基地內側開挖後，造成基地外側道路內部土壤位移，連帶造成自來水管線破裂，沖刷土壤泥沙後再造成地層下陷、瓦斯管線破裂。

市府已要求建商改善期間每日需以儀器監測周邊民宅有無傾斜情形，如有民宅開始傾斜情形，應進行預防性撤離。另已確認自來水破管位置，並完成修復回填，將持續觀察是否還有造成洩漏情形，避免地層再次下陷。

本案因違反建築法第63條，都發處將先依建築法89條勒令停工，並針對起造人、承造人、監造人先進行裁罰各3萬元，並視後續情況再行論處。

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