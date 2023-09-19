相驗搞錯遺體！竹市殯儀館鬧烏龍　家屬見「死後長鬍子」傻眼

▲新竹市殯葬管理所 。（圖／翻攝自Google地圖）



記者陳凱力、黃資真／新竹報導

新竹市殯葬管理所18日下午原訂檢警將解剖29歲越南籍阮姓移工的遺體，未料工作人員竟將退冰後的39歲印尼籍移工遺體放在解剖台，法醫經比對資料發現差點「開錯人」，連忙暫停相驗。對此，新竹市殯葬管理所回應，外包廠商有疏失，將依照合約規定懲處。

據悉，阮姓越南籍移工、印尼籍移工阿滿分別在宿舍意外身亡，移往新竹市立殯儀館存放遺體，昨日下午檢警準備先對阮姓移工相驗，然而殯儀館人員卻拿錯遺體解凍，誤將阿滿遺體取出，放在解剖台上。

阮男表哥到現場指認遺體時，發現臉上有鬍子，急忙表示這並非阮男，法警經比對資料後確認搞錯，需另外安排解剖時間，令特地趕來台灣準備進行告別式的家屬備感錯愕，怎會發生如此荒謬的烏龍案件？

針對此事，新竹市殯葬管理所所長洪坤戊回應，依照流程原本都由法醫的解剖助手通知冰庫外包廠商領取遺體退冰，過往也不曾發生過類似情形，這次恐怕是雙方訊息傳遞有誤，導致外包人員出包，將會依照合約內容懲處罰錢，同時也會檢討後續通報流程。

洪坤戊也表示，館方會主導成立LINE群組，邀請法醫、館方與冰庫外包廠商人員加入，若法醫需要遺體退冰解剖時，可在群組通知殯葬所，也讓外包廠商知道，加以相互監督，避免有訊息混亂的情況發生。