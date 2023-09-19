法醫解剖助手搞烏龍！領錯遺體險「剖錯人」　竹檢3聲明說話了

▲新竹地檢署針對新竹殯儀館領錯遺體事件回應。（圖／ETtoday資料照）



記者陳凱力、許權毅／新竹報導

新竹市立殯儀館驚傳發生領錯屍，法醫差點解剖錯人的烏龍事件，新竹殯葬管理所解釋是「法醫解剖助手」與冰庫外包廠商發生誤會。新竹地檢署則澄清，「法醫解剖助手」並非地檢署編制人員，屍體退冰係由殯儀館專責人員處理。

據悉，29歲越南籍移工阮男、39歲印尼籍移工阿滿分別在宿舍意外身亡，移往新竹市立殯儀館存放遺體，昨日下午檢警準備先對阮姓移工相驗，然而殯儀館人員卻拿錯遺體解凍，誤將阿滿遺體取出，放在解剖台上。

阮男家屬發現遺體與阮男特徵不符，才揭露荒謬烏龍事件。新竹市殯葬管理所長洪坤戊回應，依照流程原本都由「法醫的解剖助手」，通知冰庫外包廠商領取遺體退冰，過往也不曾發生過類似情形，這次恐怕是雙方訊息傳遞有誤，導致外包人員出包，將會依照合約內容懲處罰錢，同時也會檢討後續通報流程。

針對此事，新竹地檢署3點聲明回應：

一、本署並無「法醫解剖助手」之編制人員，報導所指「法醫的解剖助手」非本署職員。

二、本署處理解剖屍體職務，事由案件承辦人通知報驗之警局，再轉知家屬、應到場者，於排定的解剖時間到達解剖場所，另本署法醫室為使解剖順利進行，亦會預先通知殯儀館專責人員將屍體退冰，並於解剖當日運送至解剖台，以利檢察官會同家屬確認屍體身分。

三、本署檢察官執行解剖屍體職務，均依照檢察機關與司法警察機關勘驗屍傷應行注意事項第13點第1項規定，於解剖屍體前，命其配偶、親屬或其他相識之人辨識無誤後始執行解剖，報導所指大體亦係經當日執行解剖之本署檢察官會同家屬確認並非原排定解剖之大體而及時發現。