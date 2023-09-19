Uber優步小黃跨足新竹科學重鎮　新用戶首趟行程最高省150元

▲Uber攜手計程車隊在新竹推出優步小黃。（圖／Uber）

記者李姿慧／台北報導

瞄準科技重鎮市場，Uber優步小黃在台拓展邁新里程，即起攜手新進大車隊及紅帥衛星車隊，在新竹正式推出「優步小黃」，新用戶首趟行程可享150元乘車優惠，現有用戶限定時段每趟省20元。

新竹為台灣重要科技產業聚集地，自大台北、桃竹苗生活圈搭乘台鐵和高鐵通勤往返新竹需求普遍，根據主計處最新調查，新竹市為台北市以外，跨縣市通勤通學流入第二多的城市。瞄準民眾在大新竹地區的通勤與日常出行需求，Uber即起與新進大車隊及紅帥衛星車隊合作，在新竹正式推出「優步小黃」。

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「優步小黃」在新竹上線，以民眾熟悉的在地計程車跳表計價，且以現金、信用卡、金融卡、Apple Pay、Google Pay等多元方式支付車資。此外，優步小黃同享合作車隊與Uber App安全功能，包含「全程 GPS 定位」、「行程分享」、「緊急聯絡人」、「 110 緊急援助」等服務。

Uber台灣總經理楊麗達表示，新竹作為台灣科技重鎮，擁有大批就學、就業與商務人潮，Uber很高興與在地計程車車隊合作於新竹推出優步小黃，期待App內包含優步小黃在內多達6種的乘車選項，能夠擴大滿足科學園區商務往返，以及新竹居民日常生活等各式移動需求。

▲Uber攜手計程車隊在新竹推出優步小黃。（圖／Uber）

Uber也宣布，優步小黃於新竹開通上線後，服務將涵蓋包含基隆、台北、新北、桃園、新竹、台中、彰化、南投、台南、高雄等10個縣市。為歡慶優步小黃新城市上線，Uber App新用戶即日起至9月30日，輸入「HCUBERSEP」優惠序號，首趟行程即可享150元乘車優惠。

此外，Uber App所有用戶9月每周一至周五，輸入優惠序號「TAXICHILLDAY」，可享每日10:00至16:59期間不限次20元優步小黃乘車優惠。