囤房稅2.0、最低工資法、道安基本法列優先法案　柯建銘：拼儘速修法

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院新會期明（22日）開議，將由進口雞蛋專案報告率先登場，至於民進黨新會期優先議案部分，除明年度中央政府總預算案外，還包含囤房稅2.0、最低工資法跟道路交通安全基本法。民進黨團總召柯建銘受訪時直言，這是本屆最後一個會期，能修的會盡量修、有共識就盡快處理掉。

對於民進黨團優先議案，柯建銘表示，一定是明年度中央政府總預算案先處理，會不會有新的法再討論，重點法案就是囤房稅2.0、最低工資法跟道路交通安全基本法，能修的會盡量修、有共識就盡快處理掉，這些法修訂應該不會有太大攻擊性。

對於國民黨團要求行政院長陳建仁為進口蛋爭議道歉，否則將杯葛議事，柯建銘表示，就見招拆招，專案報告是朝野協商講好的，希望備詢時能夠理性問政，有什麼狀況就再來溝通，理性在野黨就直球對決，操作過頭也不對。

另外，民進黨也於黨團大會中決議新會期8個召委選舉人選，內政委員會羅美玲、國防及外交委員會何志偉、經濟委員會蔡易餘、財政委員會沈發惠、教育及文化委員會范雲、社福及衛環委員會邱泰源、司法委員會湯蕙禎。由於民進黨團人數優勢，各委員會都篤定有一席召委。

召委選舉部分，傳出國民黨、民眾黨醞釀藍白合，柯建銘則表示，藍白怎麼合自己無法置喙。下禮拜召委選舉靜觀其變。至於是否有跟民眾黨團總召邱臣遠討論？柯建銘坦言，都有接觸但還沒有答案，反正這個事情就是如此，最後一刻才會掀牌。