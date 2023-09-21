買180公分頑皮豹「實品太高䠷」　一票笑出來：還好不是哆啦A夢

▲頑皮豹。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

記者曾筠淇／綜合報導

粉紅色的頑皮豹深受不少人喜愛，近日有網友發文表示，他買了一個1.8米的粉紅豹要給女兒，怎料收到貨後卻哭笑不得，「果然足足有1.8米，但是腳長1.2米」。照片曝光後，也引發網友熱烈討論。

男網友在臉書社團「爆廢公社二館」上發文表示，女兒日前說自己想要一個頑皮豹玩偶，於是他便詢問對方要多大的尺寸？女兒告訴他，「越大越好，最好跟你一樣大！」接著，他就透過網購平台找尋頑皮豹玩偶。

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原PO當時找到長度有180公分的裸體款粉紅豹，並心想「這應該夠大了！」而下標後，等了8天終於到貨。只不過，當他拆開後，映入眼簾的頑皮豹卻讓他哭笑不得，「果然足足有1.8米，但是腳長1.2米」。

照片曝光後，底下網友紛紛笑回，「瘦身模式過頭的頑皮豹」、「這種比例也想得出來，而且竟然還敢做出來」、「還好不是哆啦A夢」、「哇～60公分的頑皮豹欸」、「退貨啦！太混了」、「長度沒騙人」、「有夠X北的腳長」、「展開網美舞蹈短影音濾鏡」、「J一個身材，爸爸的腳有這麼長嗎」、「這布料棉花確實省喔」、「省料省得智慧，身體是統一size，然後大小用腳去分」。