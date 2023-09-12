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台中臭豆腐「4年破神級紀錄」被查上百次！網喊朝聖：最安全的店

▲店家長期遭惡意檢舉。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲店家長期遭惡意檢舉。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者周亭瑋／綜合報導

台中一間臭豆腐店開店多年，不斷遭人惡意檢舉，使得環保局、衛生局、國稅局等「輪番拜訪」，4年來已有上百次紀錄，讓老闆哭笑不得，委屈直呼「賣臭豆腐有錯嗎？」

網友日前在「爆廢公社二館」PO出多張照片，忍不住笑虧「全台灣最安全的店家，如同老闆說的，除了教育局沒有來過，天天都有各單位來查核。」

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只見老闆擺出大字報傾訴，表示他們多年來遭人惡意檢舉，環保局、國稅局、都發局、消防局、電力公司、警察局、衛生局等，4年來輪番上百次拜訪，「無奈，真是無奈，賣臭豆腐錯了嗎？霸凌別人可以嗎？有必要檢舉7、80次？」

▲店家長期遭惡意檢舉。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲老闆自嘲，只剩教育局沒來了。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

老闆無奈曬出表單，上面是以各種名目檢舉的「輝煌戰績」，他更強調，雖然被惡搞，但相關單位前來檢查，最終結果都是合格的。

對此，網友們紛紛回應，「這一定是眼紅的人檢舉，想吃看看」、「政府認證，可以安心吃了，老闆要累翻了」、「去吃看看是不是真的欠檢舉哈哈哈哈」、「激起我想吃的慾望」、「國家級認證的合格商家，把檢驗合格報告貼上去」、「教育局沒去太可惜了，不然可以湊大滿貫」、「必須想辦法把教育局也弄去」、「一定是又臭又好吃，所以才被檢舉吧」、「保證安全衛生的臭豆腐，通過上百次抽檢」、「被檢舉這麼多次，食材跟環境衛生一定是高標準的」。

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