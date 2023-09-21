「天宮課堂」第四課　夢天實驗艙首次作為「新教室」使用

記者魏有德／綜合報導

神舟十六號太空人景海鵬、朱楊柱和桂海潮主持的「天宮課堂」第四課今（21）日正式開課，也是「天宮課堂」首次使用夢天實驗艙作為全新的「太空教室」，太空人將介紹太空站夢天實驗艙工作生活環境，演示球形火焰實驗、奇妙「乒乓球」實驗、動量守恆實驗等課程。

▲天宮課堂第四課開課。（圖／翻攝CCTV+）

「天宮課堂」第四課開課時，三名太空人在艙內一字排開向觀看直播的學生們打招呼，隨後，桂海潮先向同學們介紹夢天實驗艙的裝置及設備，朱楊柱則是介紹實驗艙內的實驗設備及不同的實驗項目等。

在球形火焰實驗中，太空人和地面同時點起一根蠟燭，在太空站內的蠟燭呈現一個球形的形狀，和地面上受到重力影響不同，微重力環境使火焰朝向各個方向運動，蠟燭無論朝向任何方向，火焰形狀都是呈現球形形狀。

▲球形火焰實驗。（圖／翻攝CCTV+）

據了解，夢天實驗艙在2022年10月底升空進入軌道，成為組建大陸太空站的「最後一塊拼圖」。該實驗艙內配有13個標準載荷機櫃工位，艙外也配置37個載荷安裝工位，可提供各類科學實驗載荷提供機、電、熱、資訊等方面的支持，確保在太空環境下能進行各類實（試）驗。

此外，相較於問天實驗艙，夢天實驗艙不再配置再生生保系統及睡眠區、衛生區等區域，代表著夢天艙成為全工作艙使用。