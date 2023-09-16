美俄罕見合作！　兩國太空人「共同搭太空船」飛向國際太空站

▲美國太空人歐海拉（左）、俄羅斯太空人柯諾年科（中）和洽布（右）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國與俄羅斯向來針鋒相對，但在外太空中兩國卻選擇互相合作，來自美俄兩國的太空人15日搭乘聯合號（Soyuz）太空船共同飛向國際太空站。

宇宙飛船聯盟號MS-22於美東時間15日上午11時44分在哈薩克的「貝康諾太空發射場」（Baikonur Cosmodrome）搭乘聯合號MS-24太空船發射升空，預計在發射3小時後抵達國際太空站。

太空船上載有俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）太空人柯諾年科（Oleg Kononenko）和洽布（Nikolai Chub），以及美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人歐海拉（Loral O'Hara）。

他們將接替俄羅斯太空人普羅柯皮耶夫（Sergey Prokopyev）、佩捷林（Dmitry Petelin），以及美國太空人盧比歐（Frank Rubio）繼續執行任務。59歲的柯諾年科和39歲的洽布將待在國際太空站1年時間，40歲的歐海拉將留在太空站6個月，這是洽布和歐海拉首次太空任務。

普羅柯皮耶夫、佩捷林與盧比歐預計27日返回地球，其中盧比歐已經在太空站中停留371天，打破美國紀錄，成為美國第一位在太空中待了整整一年的太空人。

國際太空站是美俄合作難得的場所，兩國關係因莫斯科對烏克蘭發動侵略而破裂；俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）13日在遠東新的太空中心接待來訪的北韓領導人金正恩，兩人討論將北韓人送上太空的可能性。