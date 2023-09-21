「開後門」讓同事兒子倒1.9噸廢棄物　清潔隊班長褫奪公權2年

▲二審認王男上訴無理由，予以駁回，維持一審判決。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

彰化市王姓男子擔任公所垃圾轉運站班長，2021年間他協助柯姓同事的兒子，違法將餐廳拆除、修繕的產生的1.9餘噸廢棄物，傾倒在草仔埔垃圾轉運站內，讓同事省下3萬7800元垃圾清除費用。一審依貪汙罪將王男判刑1年4月，緩刑3年，褫奪公權2年；王男不服提起上訴，認判決過重且褫奪公權將讓他無法繼續擔任清潔隊，台中高分院認為一審已審酌他犯後態度良好、金額不高，給予緩刑已屬偏低量刑，褫奪公權則是法律規範，上訴無理由，予以駁回。全案仍可上訴。

王男是彰化市公所清潔隊草仔埔垃圾轉運站班長，負責值班人員值班、現場環境維護及管制清運車輛進出，他2021年接受柯姓同事的請求，協助其子處理餐廳的拆除、裝潢、修繕工程所產出的事業廢棄物，該年3月至5月間，讓他們分5次、共9車次將廢棄物傾倒在草仔埔垃圾轉運站內，達1.935公噸，圖利柯男兒子免於支付合法清除處理機構費用共3萬7800元。

王男為有法定職務權限的公務員，依彰化縣代清除處理廢棄物收費辦法」第3條規定，彰化縣彰化市公所執行代清除處理廢棄物，所清理之廢棄物並未包括事業廢棄物。彰化地院認王男犯貪污治罪條例第6條第1項第4款之公務員共同犯對主管事務圖利罪，判有期徒刑1年4月，緩刑3年，並支付公庫5萬元、褫奪公權2年。

王男不服提起上訴，認原審量刑過重，尤其是宣告褫奪公權部分，會導致他無法繼續在清潔隊任職。

二審認為，一審已審酌王男坦承犯行，不法利益金額不高，事後也將堆放在垃圾轉運站內的廢棄物全數載離並回復原狀，犯後態度良好，且附帶向公庫支付5萬元的條件，判處之1年4月、緩刑3年的刑度已屬偏低的量刑，有利於王男。

至於褫奪公權2年部分，雖王男期間無法繼續擔任清潔隊，固值同情，但法官仍需遵守法律規範審判，二審認王男上訴無理由，予以駁回。可上訴最高法院。