45歲酒駕男遭父親禁騎車！他門前怒憤燒車　結果連家裡也燒了

▲彰化市彰南路一間鐵皮屋火警 。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市清晨發生一起鐵皮屋火警，經消防人員緊急灌救，火勢很快撲滅沒有造成傷亡，弔詭的是鐵皮屋附近有一輛被燒成鐵架的機車，經警消初步調查，一名王男因酒駕被吊照，父親不准他騎車，今天清晨憤而點火燒車，疑似火勢太過猛烈，延燒到鐵皮屋，警方正積極追查王男行蹤，並依公共危險罪嫌擴大偵辦。

▲鐵皮屋火警，廣場也有一輛被燒成鐵架的機車 。（圖／民眾提供）

火警發生在今天清晨6時許，彰化市彰南路1棟鐵皮民宅突然起火燃燒，濃煙竄燒天際，消防局第一大隊、彰化、東區與花壇分隊等單位多達32名消防員趕往火警現場，現場由彰化分隊長林聖偉指揮。

當時鐵皮屋內無人居住、鐵門深鎖，濃煙不斷的從屋內竄燒，還出動切割器破門灌水搶救，火勢約在7點撲滅，警方在廣場前發現1輛燒成鐵架的機車，與起火鐵皮屋相距不到1公尺遠，研判與民宅火災有密切關係。

經警消初步調查，一名45歲王姓男子曾因酒後騎機車被依公共危險罪送辦，也被警方查扣駕照，王父不准他再騎機車上路，他曾嗆聲揚言要燒掉機車，就在今天清晨，他氣得找父親質問，雙方一言不合，王男憤而點火將機車燒掉，警方目前正調閱監視器擴大追查，並依公共危險罪偵辦中。