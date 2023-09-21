台商參加中國—東盟博覽會　積極挖掘「東盟市場新商機」

▲台商在參觀展廳 。（圖／主辦方提供）

記者蔡儀潔／綜合報導

在近日舉行的第20屆中國—東盟博覽會、中國—東盟商務與投資峰會期間，台商代表亦到場參加，其中從事生物科技行業的林俊宏表示，希望能夠通過東博會這個平台，與北部灣港集團建立合作關係，從而挖掘開拓東盟市場的新商機與新機遇。

一批台商代表近日先後參觀了柳鋼集團展廳、北投信創集團展廳、數字廣西展廳以及「魅力之城」等展區。

台商林大為表示，自己從2013年開始，每一屆東博會都沒有錯過，在南寧創業的十年，見證了南寧市東盟商務區的發展以及南寧的城市進步。

林大為說，「RCEP為中國和東盟各國發展提供良好助力，同樣也為我們提供新機遇，希望廣大台灣同胞都能用好東博會這個平台，做好與東盟市場的連接。」

▲台商代表在與機器人互動 。（圖／主辦方提供）

在參觀北部灣港集團展區後，台商林俊宏表示，對今後開拓與北部灣港的合作充滿期待。

林俊宏指出，他們企業目前負責運營農業和漁業方面的專案，產業分佈主要在馬來西亞和印尼，「我希望能夠通過東博會這個平台與北部灣港集團建立合作關係，從而挖掘開拓東盟市場的新商機與新機遇。」

第20屆中國—東盟博覽會16日在廣西南寧展開，來自45個國家和地區的特色產品集中亮相，參展企業總數近2000家。值得關注的是，馬來西亞的波羅蜜也出現在東博會上，標誌著該水果正式向中國大陸出口。