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大陸 大陸焦點 特派現場

李強出席中國—東盟博覽會開幕式　強調「願擴大進口東盟特色產品」

▲▼第20屆中國—東盟博覽會。（圖／主辦方提供）

▲李強出席開幕式。（圖／主辦方提供）

記者蔡儀潔／綜合報導

第二十屆中國－東盟博覽會17日在廣西南寧開幕，大陸國務院總理李強致辭時表示，中國東盟關係已成為亞太區域合作中，最成功和最具活力的典範，成為推動構建人類命運共同體的生動例證。另外，本屆東博會簽約專案總投資額超4800億元（人民幣，下同），其中製造業投資佔比超過65%。

李強17日出席第二十屆中國－東盟博覽會和中國－東盟商務與投資峰會開幕式，同場出席的還有柬埔寨首相洪馬內、寮國總理宋賽·西潘敦、馬來西亞總理安華、越南總理範明正、印尼副總統馬魯夫、泰國副總理兼商業部長普坦、東盟秘書長高金洪，以及中國、東盟等國家和地區工商界代表等約1200人。

▲▼第20屆中國—東盟博覽會。（圖／主辦方提供）

▲博覽會上，民眾在挑選越南橡膠拖鞋。（圖／主辦方提供）

李強表示，中國－東盟博覽會創辦20年來見證了雙方關係的不斷發展，「我們堅持團結自強、合作共贏、胸懷天下，中國東盟關係已成為亞太區域合作中最成功和最具活力的典範，成為推動構建人類命運共同體的生動例證。」

李強強調，中國和東盟關係的良好局面來之不易，凝結著各方的共同努力，當中有其本質的內核和貫穿始終的主線，這就是習近平主席精闢概括的「親、誠、惠、容」四個字，這四個字既是中國周邊外交方針的基本取向，也是睦鄰友好的相處之道，更是我們共創美好未來的重要法寶。

李強指出，要在踐行這四個字上下更大功夫，努力營造有利於發展繁榮、和平安寧的良好環境，使各國發展更好惠及周邊國家、造福地區人民，包括願擴大進口東盟國家優勢特色產品、推動共建「一帶一路」倡議同各國發展戰略更好對接等。

▲▼第20屆中國—東盟博覽會。（圖／主辦方提供）

▲民眾挑選馬來西亞榴槤。（圖／主辦方提供）

在17日的簽約儀式上，共組織簽訂投資合作專案470個，總投資額4873億元，其中製造業投資佔比超過65%，活動場次、專案數量、投資總額和製造業投資佔比均創歷屆新高。

據介紹，重大專案主要有金光紙業（中國）投資有限公司的年產300萬噸林漿紙一體化專案，投資建設金額為283億元；上海榕融新材料科技有限公司的氧化鋁連續纖維製品專案，投資額為107億元，以及中建集團投資106億元建設的高純矽基新材料產業園專案等。

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