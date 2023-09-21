陸阿茲海默症患者年輕化　最新調查：60歲以下佔了21.3%

▲陸阿茲海默症患者人數眾多，並出現年輕化趨勢。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸最新發表的《阿茲海默症患者需求洞察報告》中顯示，大陸阿茲海默症患者有年輕化的成長趨勢，60歲以下的發病患者在本次調查中佔了21.3%，相比國際上通報的早發型阿茲海默症佔比5%到10%更多。

根據《澎湃新聞》報導，《阿茲海默症患者需求洞察報告》基於對1000多名阿茲海默症患者及家屬的真實情況，圍繞著「早發現、早診斷、早期幹預」，揭示了患者面臨的早診早治困境以及對創新藥物的期望。

《報告》顯示，大陸阿茲海默症患者以老年族群為主，但呈現年輕化的成長趨勢。數據表明，首次確診阿茲海默症的人群中，年齡在60至79歲之間的人口佔比最高，為62.1%。

值得注意的是，在此份報告中，60歲以下的阿茲海默症發病患者在本次調查中佔了21.3%，相比國際上通報的早發型阿茲海默症佔比5%到10%更多，顯示阿茲海默症在大陸發病越來越年輕化。報導提到，由於這類患有人群尚處工作年齡，需要引起全社會的高度重視，強化全人群健康教育，加強疾病預防、早期篩檢和診斷。

《報告》也顯示，有超過六成的患者所在社區未進行過早期認知篩檢，12.8%不了解認知篩檢的情況。由此可見，將社區老年居民體檢納入腦部健康內容刻不容緩。

調查發現，病人及家屬早期診斷意願較高，尤其關注阿茲海默症篩檢的經濟負擔和精準性。中國老年保健協會阿茲海默症分會副主任委員、上海瑞金醫院神經內科副主任王剛教授表示，鼓勵並倡議建立一個阿茲海默症的全程分層醫療模式，提升早期篩選率，可有效促進防治關口前移，讓早期患者獲得更有效率的診療方案。

同時，王剛還說，近一半的患者和家屬對現有的阿茲海默症治療效果並不滿意，81.7%的患者和家屬表示會主動詢問醫生使用創新治療藥物，「由此可見，如何使用有效的治療藥物已成為病人和家屬最關心的問題之一。」