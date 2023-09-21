一籃水果都賣不出　鄭家純嗆「敗光400萬」！他斥抹黑喊賭1000萬

▲林裕紘不滿被抹黑。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

粉專「蕪菁雜誌」點名農業粉專「Linbay好油」林裕紘，拿了農會農民血汗錢開公司「嘉己人」，結果一籃水果都沒賣出去，鄭家純也留言喊「雷包」。對此，林裕紘怒喊抹黑，若他拿不出內外銷的資料，散盡家產捐慈善團體1000萬元，且關閉粉絲團，「躲在粉絲團後面抹黑的垃圾，你們敢接嗎？」

「蕪菁雜誌」在粉專發文，「好油平常講農業講得言之鑿鑿，好像農委會裡面沒有一個能人、沒有一個好人，真的讓他拿著農會的農民血汗錢，出去開一間『嘉己人』公司，浩浩蕩蕩喊著要把農產賣到全世界。結果呢？兩、三年下來，交際費差旅費花了不少，實務上卻連一籃水果都沒賣出去，就已經虧掉四百萬，黯然收攤」。

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鄭家純也在底下留言，「我們以為一般人會遠離那種，把400萬資金敗光還沒營業額的雷包。而現實總是魔幻。自豪理性選民的人，看到罵政府的文章，願意忽略筆者來歷。只要是罵政府的直播，主播譙髒話都沒關係，甚至歡迎親藍名嘴回歸」。

▲鄭家純留言 。（圖／翻攝自蕪菁雜誌FB）

對此，林裕紘在粉專「Linbay好油」發文，「這種垃圾側翼就是敢躲在粉絲團後面無恥的毀謗，但有一堆人人不願意當，只願意當馬，然後讓人耍得團團轉，他們說我一籃水果都賣不出去？他有辦法證明嗎？他不需要證明，他只需要抹黑，我跟他們對賭他敢嗎？」

林裕紘放話，如果蕪菁雜誌肯為這句話負責，若他拿不出在「嘉己人」任內外銷的資料，散盡家財，捐慈善團體1000萬元，而且從此關閉粉絲團，「你只要捐一百萬給慈善團體就好，也不用關粉絲團，你們這些躲在粉絲團後面抹黑的垃圾，你們敢接嗎？」

林裕紘坦言，被找來經營公司，公司凍結人事產生虧損，「我經營不利我主動辭職我負責，但就變成我背景很強拿農會的錢出來開公司，經營不利沒有賣出一箱水果，公司沒有營業額，我被股東趕出公司等各種奇怪的講法，這未免太張冠李戴了。」

林裕紘傻眼表示，家中是低收入戶，大學就開始打工賺錢，只是一個來自社會底層靠自己努力生活的人，卻被抹黑成這樣。他也提到，「鄭家純妳不要扯別的，妳敢不敢為妳講這句，『敗光四百萬還沒有營業額的雷包』，負責，我如果拿出營業額，你要不要去捐100萬？我拿不出來，我散盡家財，關粉絲團。」

「蕪菁雜誌」也在貼文底下留言，「啊就你公司的實績做不起來，實績做不起來投資者就卻步，投資者卻步你的公司就更做不起來，最後只好收掉。對這是公開資訊新聞報導都查得到的事情，應該沒什麼否認的空間吧？」一籃水果都賣不出去當然是持論過苛，「但你的公司經營不下去也是事實」、「如果真的像你說的，公司做得起來、前途無量，那你應該現在是忙著上班賺外匯，而不是在這邊寫粉專」。