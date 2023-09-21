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威力彩今衝7.2億！4星座偏財運旺　第一名下注前先吃蛋喝財水

記者黃翊婷／綜合報導

連續25期槓龜的威力彩，本期頭獎獎金上看7.2億元。清水孟國際塔羅小孟老師表示，金牛座、牡羊座、天秤座、天蠍座的偏財運強，其中第一名的金牛座磁場很好，可以在下注前吃一顆蛋，杯子底下墊一張鈔票再喝掉，或許就能中大獎；此外，生肖屬馬、蛇、鼠、羊的民眾運勢也不錯，可以找住家或辦公室南方的投注站下注。

▲▼北市威力彩買氣,彩券,彩券行（圖／記者周宸亘攝）

▲本期威力彩頭獎獎金上看7.2億元。（資料照／記者周宸亘攝）

小孟老師20日在臉書「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」發文表示，近期有4星座、4生肖的偏財運較強，詳細如下：

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第四名：天蠍座
921穀神星落入天蠍座，顯示天蠍座好運不斷，穀神星也代表金色能量，可以在下注前先觀想金色的光芒，金色財氣的能量將能包圍你，讓你奪得頭彩。

第三名：天秤座
火星921落在天秤座，顯示你今日充滿紅色喜氣，若可以綁一條紅線在手上，再用綁紅線的手下注，紅色喜氣的能量將能守護你，讓你成為下一位幸運兒。

第二名：牡羊座
牡羊座921太陽入偏財宮，今日靈感很強，容易接收到來自宇宙的靈感能量，建議只要放鬆心情多聽心靈音樂，自然腦波頻率就會降低，而且能夠冥想出特別的數字組合，其組合能有機會讓你中大獎。

第一名：金牛座
金牛座金星與婚神星921加速進入本命宮，今日磁場很好，財運能夠獲得提升，建議在下注前吃一顆蛋代表金星，並在茶杯底下墊一張鈔票再喝下，象徵財水，就能被祖先守護提升偏財運勢，說不定還能中到大獎。

生肖的部分，小孟老師指出，開運生肖為馬、蛇、鼠、羊，開運方位為南方，民眾可以前往住家或辦公室南方的投注站試試手氣，開運時辰則是中午11點至下午3點、晚間7點至8點。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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