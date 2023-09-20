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為重傷動物謀福利！新北召開「毛寶貝生命之光會議」保障生命權益

▲▼ 新北市動保處召開毛寶貝生命之光委員會 。（圖／新北動保處提供）

▲▼ 新北市動保處召開毛寶貝生命之光委員會 。（圖／新北動保處提供）

記者戴上容／新北報導

常有動物染上法定傳染病或重病無法治癒，痛苦不堪，新北市動保處為加強人道處理評估流程，9月召開「毛寶貝生命之光委員會議」，邀集各界獸醫師及動保團體擔任委員討論減輕動物傷病之痛苦提升收容動物福利，會中決議將透過通訊軟體群組即時評估急性案例，期能結合各界委員專業判斷保障收容動物權益。

新北市動保處長楊淑方表示，新北市動保處自2017年起依人道處理作業流程籌組毛寶貝生命之光委員會，今年度於9月1日召開會議，針對板橋、八里、三芝等動物之家收容動物個案進行人道處理評估，以保障收容動物的生活福利。

今年度毛寶貝生命之光委員會邀集中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫、台灣動物保護行政監督聯盟理事長王唯治及秘書長何宗勳、世界愛犬聯盟台灣總代表呂幼綸等動物醫療及動物福利領域專家，共同研商新北市各動物之家病弱犬貓人道處理評估案例。

世界愛犬聯盟台灣總代表呂幼綸委員表示，零撲殺之前的安樂死是結束動物的生命，零撲殺之後的安樂死是終結動物的痛苦，零撲殺政策不等於零安樂死，對於嚴重傷病之收容動物適時啟動最即時的人道處理評估，才能確實保障動物福利，使用通訊軟體及時獲得資訊成為首要步驟。

新北市動保處表示，新北市積極推廣認養不棄養及愛護動物觀念，除給予動物之家傷病動物必要的醫療，也針對預後不佳或疾病難以治癒動物考量動物福利進行人道評估，感謝各界獸醫師、民間團體與新北市一起努力，公私協力共同保障動物權益與提升動物福祉，讓收容毛寶貝得以免受病痛之苦，在生命之光的陪伴下安寧善終。

▲▼ 新北市動保處召開毛寶貝生命之光委員會 。（圖／新北動保處提供）

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