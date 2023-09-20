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大陸 大陸焦點 特派現場

陸老牌企業董事長直播「啃肥皂」　證明自家產品「無添加」

記者魏有德／綜合報導

大陸內蒙老字號品牌「紅衛香皂」董事長奇德喜近日為證明自家產品天然無添加，在直播影片中拿起一塊肥皂咬了一口，和著水直接吞下肚，同時，他還在直播中吃下「洗滌劑」，引起外界關注。奇德喜吃下一口肥皂後稱，「這個皂基就是由牛羊油製造，沒有地溝油裡的任何東西，也沒有那些添加劑。」

▲大陸老字號紅衛公司老董直播啃肥皂，證明自家產品天然無添加。（圖／翻攝微博）

▲大陸老字號紅衛公司老董直播啃肥皂，證明自家產品天然無添加。（圖／翻攝微博，下同）

據了解，這間登記在內蒙包頭的紅衛日用化工有限公司成立於1954年，是中共建政後的第一批肥皂生產廠，直至2005年，該企業轉型民營科技企業，投入生活洗滌類用品生產製造，並強調以天然原料、不含任何添加劑為產品優勢，產品有皂類、粉類、液洗類及清潔類四大主軸。

▲大陸老字號紅衛公司老董直播啃肥皂，證明自家產品天然無添加。（圖／翻攝微博）

公開資訊顯示，紅衛生產的肥皂採用牛羊脂及椰油為主要原料，油脂等級為食品級，高於市面上植物油為原料的肥皂水準。

奇德喜在直播時表示，「（肥皂產品）不要不敢吃，裡面沒有任何有害的東西.....。」隨後便拿起手中的肥皂大口啃下去一塊，在嘴裡嚼了一下後和著水吞到肚子裡。在直播中，奇德喜也嘗試了洗滌劑和另一款肥皂，強調自家產品對生體不會產生不適的副作用，替產品帶來成功的行銷效果。

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