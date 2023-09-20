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「孩子＆毛寶貝哈啾全年無休？「空氣清淨機好評推薦」滿足不同家庭的重點需求

▲▼換季,秋季,秋天,空氣,空污,過敏,毛小孩,寵物,動物,空氣清淨機,飛利浦,抗敏。（圖／品牌提供）

▲日漸嚴重的空氣污染、氣候變遷問題，讓過敏體質已經成為「超普遍」狀態。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

無論是否正經歷換季，過敏人乾癢、流鼻水的症狀幾乎是「全年無休」，隔壁坐著的同學同事三不五時就在擤鼻涕「包水餃」，原來日漸嚴重的空氣污染、氣候變遷問題，讓過敏體質已經成為「超普遍」狀態！對於大人來說，皮膚紅癢、頻繁地打噴嚏流鼻水等問題，不僅影響生活品質也會影響工作表現。但最怕的還是不小心讓孩子「養成」過敏體質，一輩子都要忍受打噴嚏、鼻竇發炎、鼻塞不通、喉嚨痛紅腫等問題所苦，甚至無法享受戶外活動以及跟毛小孩生活的樂趣，讓爸媽、阿公阿嬤看了都「揪母甘」！

▲▼換季,秋季,秋天,空氣,空污,過敏,毛小孩,寵物,動物,空氣清淨機,飛利浦,抗敏。（圖／品牌提供）

充斥在空氣中的粉塵、黴菌、PM2.5以及躲藏在貼膚寢具中的塵蟎，不管在疫情前後都讓人聞風喪膽，更是過敏人想要一舉殲滅的隱形致敏原。不過，現代人時間有限，只能在下班或週末打掃洗滌，無法24小時偵測並守護良好空氣品質，年年都在進化的「空氣清淨機」就成為許多家庭的必要選擇。被不少網友公認「初心者好入門」的飛利浦抗敏空氣清淨機，特別在夏跨秋的換季期祭出吸睛折扣，搭配的指定機型各自具備細膩的主打功能，像是「抗敏空氣清淨機AC3033」以及「「抗敏空氣清淨機AC3858」，就是適合「家有過敏兒」的機型，「抗敏空氣清淨機AC2936」則是特別針對有毛小孩的家庭設計，只需要簡單比較，就能立刻選中符合家中所需的款式，不怕再度陷入選擇障礙，把命定的空氣清淨機速速迎回家。

因應疫情後的需求，空氣清淨的技術不時就會迎來一波更新，飛利浦旗下空氣清淨機機型皆主打全球唯一的AeraSense靈敏感應技術，每秒會以1,000次超高效率自動掃描空氣中的過敏原，全系列也搭載奈米級抗敏HEPA濾網，主打可過濾比醫療級口罩更小的懸浮微粒，有感改善空氣品質。空氣清淨機榮獲ECARF歐洲抗敏認證，也讓家長在有專家的肯定下用起來更放心！透過APP智慧遠端操控，在外帶著孩子或毛小孩玩樂放電時就能隨時啟動，回到家不用「以肺過濾」就能迎接滿室新鮮乾淨的空氣。

且外在環境不時就有空污警報，回家後大人小孩都可能因此會過敏咳嗽、流眼淚。「抗敏空氣清淨機AC3033」主打一鍵就能輕鬆開啟空氣淨化程序，透過360°空氣循環進氣、0死角全面淨化等技術，6分鐘就能快速濾淨6坪*，送上清新空氣，讓家裡成為真正能放鬆、喘口氣的溫馨所在。AC3033也具有超靜音抗敏舒眠模式、自動感光模式以及睡眠模式可選，在睡眠模式下，AC3033工作的聲音會降低至15分貝，以幾乎是靜音的方式運作，可以放心擺放在孩子的房間裡，不怕影響睡眠品質。如果家長不放心，睡在隔壁也能時時透過APP智慧遠端操控，無論是開啟關閉或定時預約都很方便，即時顯示的功能讓家長隨時掌握寶貝房間一整晚的空氣品質。各種符合家人需求的功能加上限時優惠，

▲▼換季,秋季,秋天,空氣,空污,過敏,毛小孩,寵物,動物,空氣清淨機,飛利浦,抗敏。（圖／品牌提供）

不過，有鑒於現代的家庭組合大不同，空氣清淨機在設計上自然也要具備差異性，針對「家有毛小孩」打造的機型，更能對症下藥人類與動物容易發生的過敏問題！造型格外嬌小、高度特別接近毛小孩身高的AC2936，不僅運用顆粒活性碳全面過濾毛孩異味，360度圓筒設計提升動物浮毛吸附率，一次解決養寵家庭的兩大困擾。機身也貼心採用非布面機殼，讓毛爸媽平常在擦拭保養時更好清理。

▲▼換季,秋季,秋天,空氣,空污,過敏,毛小孩,寵物,動物,空氣清淨機,飛利浦,抗敏。（圖／品牌提供）

過敏的成因和預防其實有著相當細膩的分別，這也讓家電大廠飛利浦選擇以多種規格因應不同家庭和居住空間的重點需求！現在只要入手以上任一款「抗敏空氣清淨機」機種，都有「限時買1送1」的寵粉優惠等於一次帶兩台回家，馬上可針對不同空間設置，讓濾淨效率更加提升！

值得一提的是能快速淨化26坪以上空間的「抗敏空氣清淨機AC3858」，這次也驚喜推出「送很大」的百貨獨家優惠！只要入手就送市價7990元的「抗敏寶貝機（AC1213）」，再加3年份濾網，同時再送市價4990元的Drinkmate氣泡水機，推薦給家有過敏兒，想給寶貝一個美好成長環境的暖爸暖媽。

*僅為參考，實際使用狀況依房屋空間而異

守護家人的呼吸健康 https://online.skm.com.tw/product/2239170037457

▲▼換季,秋季,秋天,空氣,空污,過敏,毛小孩,寵物,動物,空氣清淨機,飛利浦,抗敏。（圖／品牌提供）

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