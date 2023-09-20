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社會 社會焦點 保障人權

獨／觀音山道友遭砍　頭破「血染道服」驚悚畫面曝！

▲▼觀音山。（圖／記者劉人豪攝）

▲觀音山道友遭砍頭破血流。（圖／民眾提供）

記者陳以昇、戴上容、劉人豪／新北報導

新北市五股區觀音山凌雲路的「達摩洞」道場，今（20）日上午9時40分傳出持刀砍人事件，48歲梁姓男子疑不滿平安餐分配不均，持西瓜刀砍傷7人，梁男被逮後依傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦，而事發當時道友滿頭噴血，道服全紅照也曝光。

《ETtoday新聞雲》獨家取得事發當時的現場照片，可看到2名道友頭部遭砍，噴出的大量鮮血沾滿上半身的道服，一旁警員趕緊提供衛生紙，讓道友可以壓住傷口止血。

▲▼ 新北市五股區觀音山凌雲路上道場「達摩洞」男子持刀傷害7人。（圖／記者戴上容攝）

▲新北市五股區觀音山凌雲路上道場「達摩洞」。（圖／記者戴上容攝）

蘆洲分局說明，梁男因無處可去，借住在「達摩洞」道場，今早9時40分領取平安餐時，不滿食物分配不平均，憤而持西瓜刀砍傷在場的主持與6名道友，接著騎車逃逸，案發1小時後警方在五股成泰路、蓬萊路口發現梁男身影，立即上前將他攔下圍捕壓制。梁男對於傷人犯行坦承不諱，後續依傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。

▲▼新北五股觀音山達摩洞7道友遭砍，嫌犯落網。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北五股觀音山達摩洞7道友遭砍，嫌犯落網。（圖／記者陳以昇翻攝）

遭砍傷的7名道友（2男5女）分別送往林口長庚、淡水馬偕、北市榮總救治，其中1名年約50歲的男性傷者傷勢較為嚴重，頭部有刀傷、意識模糊，送往林口長庚；其餘則為1名男性與5名女性，手腳頭部均有多處刀傷，意識清楚。

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