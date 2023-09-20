多圖／最美里長陳紫渝寫真搶先看！鏡頭下「從未見過的表情」曝光

▲「最美里長」陳紫渝出寫真書《初年：陳紫渝寫真》，引發網友轟動「支持了啦！」（圖／時報出版）

記者林育綾／綜合報導

新北市永和區永福里里長陳紫渝，由於笑容可掬、清新形象被網友稱為「最美里長」，今（20）日她驚喜公布，將發行第一本寫真書；褪下里長背心，換上各式風格服裝，在泳池、草原、咖啡館等，透過鏡頭捕捉到許多「從未見過的真實表情」。她表示，「我希望能透過這本寫真書，讓大家看到不一樣的我。」

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▲▼寫真照風格時而甜美、時而嫵媚，還有不少讓人怦然心動的「戀愛視角」。（圖／時報出版）

陳紫渝年僅24歲，2022年出征並成功當選新北市永和區永福里里長，一直是網友及媒體的矚目焦點。此次出版第一本寫真書，平面拍攝經驗較少的她，起初面對鏡頭仍有些羞澀及僵硬；但在攝影師Kris專業指導下，她逐漸敞開心懷，拋下原先的包袱，更加融入情境之中，也讓攝影師紀錄了許多獨一無二的畫面。

▲▼平面拍攝經驗較少的她，起初面對鏡頭仍有些羞澀及僵硬，後來逐漸敞開心懷。（圖／時報出版）

寫真照風格時而甜美自然、時而嫵媚，還有不少讓人怦然心動的「戀愛視角」，甚至有全身浸泡在泳池的濕身畫面。而在進行書封票選時，陳紫渝和出版社都陷入極大的苦惱，久久無法抉擇；在2張照片的來回拉扯及討論後，最終決定同時出版2個書封版本，讓網友也驚喜喊「都買了！」、「支持了啦！」、「買起來！」

▲▼書封票選時，陳紫渝和出版社都陷入極大的苦惱，2版封面來回拉扯後，決定同時出版。（圖／時報出版）

陳紫渝提到，「我希望能透過這本寫真書，讓大家看到不一樣的我。」透過這本寫真書，呈現出最真實的她。《初年：陳紫渝寫真》由時報出版，分為藍調節奏款、透明夢境款，2款書衣將同步於9/26正式上市。