　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

江蘇宿遷颳強龍捲風致5死4重傷　137戶房屋直接倒塌毀損

記者魏有德／綜合報導

江蘇宿遷大興鎮及經濟開發區南部一帶昨（19）日下午突然颳起強龍捲風，造成嚴重災情。事後統計，這起意外災害已造成5人死亡、4人重傷，受災人口達5512人，1646戶房屋受損，其中，137戶房屋倒塌，農作物41.8公頃毀損，臨時轉移安置405人，2000餘平方公尺豬舍部分牆體倒塌、頂部塌陷。

▲江蘇宿遷遇龍捲風災情致5死4重傷。（圖／翻攝微博）

▲江蘇宿遷遇龍捲風災情致5死4重傷。（圖／翻攝微博，下同）

《央廣網》報導，9月19日下午5時許，江蘇省宿遷經濟技術開發區南蔡鄉發生龍捲風災害，有人員受傷。宿遷市氣象部門相關工作人員表示，惡劣天氣為強對流天氣，江蘇省氣象台相關負責人則透露，宿遷確實發生了龍捲風災害。

▲江蘇宿遷遇龍捲風災情致5死4重傷。（圖／翻攝微博）

根據現場民眾拍下的影片顯示，龍捲風由遠而近，夾帶著飄在空中的磚瓦碎片等物體，同時，隨著龍捲風侵入住宅區，部分電線被扯斷發出陣陣閃光，相當駭人。

▲江蘇宿遷遇龍捲風災情致5死4重傷。（圖／翻攝微博）

專家分析，這次發生在宿遷的龍捲風等級為EF2級（中等強度），根據大陸《龍捲強度等級》顯示，以龍捲發生時近地面陣風風速最大值為指標，強度分為四個等級，「一級龍捲對應EF0及以下，二級龍捲對應EF1，三級龍捲對應EF2和EF3，四級龍捲對應EF4和EF5。等級越高，破壞性越大。」

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
小鐘炒飯…女友「吼吼」軟掉了！51歲自認DIY中毒：回不去
市民高架上遭砸車！　2車包夾還動手「封門」
17歲學生妹暈船籃球帥模　見真相心碎了
快訊／中秋有火車可搭了！　「不加班」行動暫緩
獨／13刀砍死夫妻　惡鄰關5天都吃好睡好！
快訊／大量救護車出動！多人遭螫咬　4人傷勢嚴重
日本人愛上「這款台灣泡麵」！　東京貴3倍照買爆
陳紫渝出寫真了！　清純泳池照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

江蘇宿遷颳強龍捲風致5死4重傷　137戶房屋直接倒塌毀損

中國國安部起底美國3招竊密手段　揭華為總部2009年就被「入侵」

扛人民幣貶值壓力！　陸央行：貨幣政策應對超預期挑戰仍有足夠空間

3班學生私下被轉學！家長不知情氣炸　教育局：學校違規招生

孟晚舟發豪語「華為啟動全面智能化」：做厚AI技術百花齊放的黑土地

陸公安「防詐釣魚演練」美食卡免費大放送　321名學生中招被騙

學近3小時「不會轉帳」遭騙子罵笨　老婦委屈：我連飯都沒吃

上課用三角板打破9歲女童頭顱稱誤傷　她清醒後控：老師是故意的

陸UNIQLO員工爆掐女客脖子！　「結局反轉」業者避不道歉

兩岸媒體湘江行　看湖南中國第一和世界唯一

颳風下雨都只能騎車出門　妹子哭：我這麼漂亮欸...

女身高151開車時遇困擾　遮陽板放下完全擋不到XD

16歲少年偷開爸車出遊　上路5分鐘連撞3車肇逃

見殘疾同學沒吃午餐　7歲女孩蹲地暖心餵食

重機正妹網紅「頭哥」車禍身亡

王大陸派對攜新女伴「戴情侶手環」　林俊傑.陳柏霖也在..女方身分起底

3歲女兒叮嚀感冒爸吃藥　見他狂滑手機暴怒：關掉

答對變大逆罪人！問答題變終極密碼　KEY荒謬答「海綿寶寶68000季」超暖

豬販月入20萬輕鬆賺？ 背後艱辛嚇走一票年輕人

台中哈士奇「跳河當鴨子」 繞公園游整圈爸喊到崩潰

江蘇宿遷颳強龍捲風致5死4重傷　137戶房屋直接倒塌毀損

中國國安部起底美國3招竊密手段　揭華為總部2009年就被「入侵」

扛人民幣貶值壓力！　陸央行：貨幣政策應對超預期挑戰仍有足夠空間

3班學生私下被轉學！家長不知情氣炸　教育局：學校違規招生

孟晚舟發豪語「華為啟動全面智能化」：做厚AI技術百花齊放的黑土地

陸公安「防詐釣魚演練」美食卡免費大放送　321名學生中招被騙

學近3小時「不會轉帳」遭騙子罵笨　老婦委屈：我連飯都沒吃

上課用三角板打破9歲女童頭顱稱誤傷　她清醒後控：老師是故意的

陸UNIQLO員工爆掐女客脖子！　「結局反轉」業者避不道歉

兩岸媒體湘江行　看湖南中國第一和世界唯一

記得尊「獅」重道！美國隊3球星大學隊友歐獅傅當攻城獅

酷炫「被盜刷10幾萬」起床才發現！ 信用卡全停掉：瞬間變窮光蛋

中秋國慶停駛危機解除！交部：接下來連假「台鐵正常營運」

台積電跌3元收535　台股大跌102點來到16535點

剛起步就撞上紅牌重機！街口創辦人大手筆換和解　騎士撤告

林建甫／RCEP對台挑戰不可不慎　南向要有新對策

江蘇宿遷颳強龍捲風致5死4重傷　137戶房屋直接倒塌毀損

RakutenGirls將為東北樂天開球！李多慧招牌眨眼電暈球迷

小鐘炒飯…女友「吼吼吼吼」他軟掉了！　51歲自認DIY中毒：回不去

擋人財路？她曝陳吉仲被逼下台原因　直言就是「這群人」眼中釘

大陸熱門新聞

陸重機女神隧道自撞慘死…血肉模糊最後畫面曝

女大生蹭陌生人喜酒　只包440元被罵上熱搜

誘拐、販售11孩童！女犯被判死喊：判太重

陸UNIQLO員工爆掐女客脖子！　業者躲拒道歉

師用三角板打破9歲女童頭　稱誤傷被打臉

女在牛群旁拍照被頂飛　驚恐：牛瞪了我一眼

這家冰淇淋公司每年「放5個月有薪假」...員工證實

媒體看湖南的中國第一和世界唯一

陸自台灣進口年減24.3%　兩岸貿易持續降溫

他少刮1數字「險錯過439萬」　店員急通知

3學生被轉學！家長不知情　教育局：學校違規招生

「學不會轉帳」遭騙子罵笨　老婦怨：我飯都沒吃

李佳琦失言道歉澆不熄網友怒火　還扯掉陸經濟遮羞布

多1個0！遊客買票「470付成4700」　景區急尋人

更多熱門

相關新聞

不菸不酒5種癌纏上！32歲人妻哭：每年確診1種癌

不菸不酒5種癌纏上！32歲人妻哭：每年確診1種癌

江蘇南京女子王夢琳今年32歲，卻已經與癌症抗爭了18年，她在14歲時候確診骨肉瘤，2015年確診原發癌症乳腺癌，最近幾年更是每年查出一種新的原發性癌症，目前共確診5種癌症。

餐廳在火上噴酒精　陸女全身著火毀容

餐廳在火上噴酒精　陸女全身著火毀容

台南安平砂石車撞機車！騎士被輾斃

台南安平砂石車撞機車！騎士被輾斃

他體檢時呆滯被認「智商低」　律師批醫生越權

他體檢時呆滯被認「智商低」　律師批醫生越權

他肛門插一根急診搶救！醫問原因大傻眼

他肛門插一根急診搶救！醫問原因大傻眼

關鍵字：

龍捲風江蘇宿遷災情死亡

讀者迴響

熱門新聞

直擊女星「當街車邊激吻」！

快訊／國1南向彰化段貨車自撞燈桿！車流回堵10k

即／觀音山隨機砍人！7道友頭遭劈　行兇男被逮

海軍新訓中心班長挨罵　竟拿榔頭敲中校頭

全聯「1神物又特價了」　比好市多便宜！內行秒搬6瓶

混血女DJ自爆需求大　「一天3次」3分鐘也好

觀音山道場7男女遭砍！莽男揮刀動機曝光

即／新北觀音山傳隨機砍人！至少5人受傷

YouTube停更潮？他整理名單驚：感覺不單純

今雨區擴大！　後天起降溫

日本人愛上台灣「1款平價泡麵」！　東京貴3倍照樣買爆

李多慧「裙子被吹掀」影片 1個月觀看破億

瑪麗狂吻王少偉「他被抓包起反應」

女想「肉償抵房租」遭房東拒絕！她竟露胸持刀威脅

快訊／瑞芳驚傳多人遭蜂螫　警消出動20車

更多

最夯影音

更多
颳風下雨都只能騎車出門　妹子哭：我這麼漂亮欸...

颳風下雨都只能騎車出門　妹子哭：我這麼漂亮欸...
女身高151開車時遇困擾　遮陽板放下完全擋不到XD

女身高151開車時遇困擾　遮陽板放下完全擋不到XD

16歲少年偷開爸車出遊　上路5分鐘連撞3車肇逃

16歲少年偷開爸車出遊　上路5分鐘連撞3車肇逃

見殘疾同學沒吃午餐　7歲女孩蹲地暖心餵食

見殘疾同學沒吃午餐　7歲女孩蹲地暖心餵食

重機正妹網紅「頭哥」車禍身亡

重機正妹網紅「頭哥」車禍身亡

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面