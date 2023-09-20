江蘇宿遷颳強龍捲風致5死4重傷　137戶房屋直接倒塌毀損

記者魏有德／綜合報導

江蘇宿遷大興鎮及經濟開發區南部一帶昨（19）日下午突然颳起強龍捲風，造成嚴重災情。事後統計，這起意外災害已造成5人死亡、4人重傷，受災人口達5512人，1646戶房屋受損，其中，137戶房屋倒塌，農作物41.8公頃毀損，臨時轉移安置405人，2000餘平方公尺豬舍部分牆體倒塌、頂部塌陷。

▲江蘇宿遷遇龍捲風災情致5死4重傷。（圖／翻攝微博，下同）

《央廣網》報導，9月19日下午5時許，江蘇省宿遷經濟技術開發區南蔡鄉發生龍捲風災害，有人員受傷。宿遷市氣象部門相關工作人員表示，惡劣天氣為強對流天氣，江蘇省氣象台相關負責人則透露，宿遷確實發生了龍捲風災害。

根據現場民眾拍下的影片顯示，龍捲風由遠而近，夾帶著飄在空中的磚瓦碎片等物體，同時，隨著龍捲風侵入住宅區，部分電線被扯斷發出陣陣閃光，相當駭人。

專家分析，這次發生在宿遷的龍捲風等級為EF2級（中等強度），根據大陸《龍捲強度等級》顯示，以龍捲發生時近地面陣風風速最大值為指標，強度分為四個等級，「一級龍捲對應EF0及以下，二級龍捲對應EF1，三級龍捲對應EF2和EF3，四級龍捲對應EF4和EF5。等級越高，破壞性越大。」