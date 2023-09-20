蝦皮驚見「人體屍體除臭劑」　144人下單！買家現身：終於沒味道了

▲原PO驚見蝦皮有賣「屍體除臭劑」，且有144人下單。（圖／翻攝蝦皮）



網搜小組／劉維榛報導

日前有網友發現，蝦皮有賣家販售「運屍袋」，如今還有人驚呼，平台出現「人體屍體臭味除臭劑」，且有144人下單。文章曝光後，釣出買家回應真的買過，「我買過...好評！房間終於沒味道了」。而實際找出該商品賣場，評價出現「這個味道...有點可怕！」

一名網友在臉書《爆廢1公社》驚呼，最近滑蝦皮平台時，驚見超嚇人的東西，品名為「人體屍體臭味除臭劑」，而賣家寫著1000ml，可以消毒、抗菌、防蟲、去污、消除屍體臭味，而一瓶售價289元，顯示已出售143。

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，引來一票網友也驚回，「4.9顆星；已出售143」、「別想太多，很多房東需要的」、「特殊清潔師在用的」、「已有143件命案正在發生」、「蝦皮真的什麼鬼東西都賣」、「孤獨死專用」、「請問是賣王水嗎？好可怕」。

還有人直言，「屍臭才不是隨便能散去的，戴兩層手套，手指味道還卡三天才洗掉」、「是說死老鼠吧」、「有次我家狗狗跑去滾貓屍...洗了三次還臭了一周，如果有這個就好了」、「認真說，家裡有屍臭，是有死老鼠小動物殘留肉類卡在暗角或從水渠滲出，任何惡臭應找源頭根治，而不是用化學品蓋過就當作沒有事」、「屍檢人員、葬儀社人員、法醫都會用到吧」。

而留言串中，更還釣出買家現身回應，「我買過...好評！房間終於沒味道了」。

▲留言串釣出買家，表示這瓶噴房間就「沒味道了」 。（圖／翻攝爆廢1公社）



實際找到該商品，目前出售又+1變成144，賣家也標註用途「消除人體屍體臭味、命案現場屍體碎屑臭味、大體解剖檯臭味、殯儀館屍臭氣味、棺材屍臭氣味、遺體現場走道樓梯的屍臭氣味，消除動物屍臭味、消除老鼠貓狗屍臭味、尿臭、大便臭味，本品可以消毒、抗菌、防蟲、去污，消除屍體臭味，殺滅各種病菌、居家生活的臭味」。

而底下評價部分，「最近社區梯間有一個奇怪的異味，聽守衛說去不掉，所以買這個去除劑讓守衛試試看」、「這個味道...有點可怕」、「剛好家中狗狗很愛尿在尿墊，有時擦地板噴上一點這個，味道非常容易蓋過，是很濃很濃的松樹精油味」。

▼該賣場評論區。（圖／翻攝蝦皮）

