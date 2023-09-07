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印度神祕教派！食人僧拔頭骨避邪「生吃屍肉」：抗衰老

印度食人僧「拔頭骨避邪」　生吃屍肉喊：有益精神抗衰老

▲印度「精神之都」瓦拉那西存在爭議的阿格里教派。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

人類歷史上最古老的城市，仍存在著「吃屍肉」的神祕教派。美國電影製作人溫茲（Dakota Wint）造訪印度「精神之都」瓦拉那西（Varanasi），記錄遭主流印度教譴責的阿格里教派（Aghori，或稱Aghora）生活。這些強調精神修行的僧侶，會沿著恆河漫步，並尋找屍體取用、食用。

一名剛從屍體取下頭骨的僧人表示，人類頭骨可用來避邪及驅邪，只要用頭骨進行儀式，邪靈就會離開。另個僧人則坦承，14歲時初次嘗試吃人，並舉起手中名為卡帕拉（kapala）頭骨表示，「這可以用來吃東西、喝茶喝酒，做一切事情」。

導遊喀什巴巴（Kashi Baba）告訴溫茲，當「阿格里季節」到來時，可以在恆河邊見到平時不常出現的阿格里信徒，站在屍體附近冥想再冥想，接著取走屍塊離開，到其他地方食用，或是喝了3次恆河河水後離開，然後回來冥想。

儘管阿格里崇尚不犯錯的生活，但「人肉能提供精神幫助、抗衰老」生吃屍肉，以及為了擺脫性慾等「8大束縛」而在火葬場脫光衣服等行為，令他們被主流印度教排斥，也有人批評阿格里違背了自身「只吃自願者提供的屍體」誓言。

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