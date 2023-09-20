貼青青照片揪唱歌「男生1300元、女生免費」！網見9規定愣：不單純

▲網紅青青以火辣身材打開知名度。（圖／翻攝自IG／青青）



記者施怡妏／綜合報導

到KTV歡唱，總覺得越多人越好玩，就有網友揪團一起唱歌，地點位於台北市，低消全部點啤酒，若要點餐點要自己另付，男生參加須付1300元，女生參加則是免費，「絕對有網美出席」，不過有9點事項禁止做，其中包括1人只能點1首歌，點超過要罰200元，也不准插歌，貼文掀起網友討論。

有網友在臉書社團「唱歌揪團」發文，想徵求一起歡唱的夥伴，目前有5女3男，最多湊滿12人，男生須付1300元才能參加，女生則是全免，「低消全點啤酒，兩箱，沒看錯，10個人能喝兩箱，會準備氣泡跟梅酒」。

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原PO列出注意事項，包括1人只能點1首歌，點超過罰200元、未取得同意不可以合唱、不可以插歌、不抽菸、不能鹹豬手、不可以亂拍主揪、不准放鳥、要帶錢、不接受訪客進入包廂。另外，不保證男女比例、絕對有網美出席、點其他餐自付、酒自費或自帶，被抓到自付開瓶費，最後附上F奶網紅「青青」的照片。

▲女生參加不用錢。（圖／翻攝自FB唱歌揪團）



貼文一出立刻掀起網友討論，「放網紅青青照，是本人會去嗎？還是只是用來吊胃口」、「男生去就是只能點一首歌，還要支付1300元的點歌費，懂嗎」、「我甘願話1萬3去酒店唱歌，還可以曖昧，也不願花1千3當盤子，去當小弟」、「我和朋友2人去唱歌，一箱啤酒，唱了4小時，一人也花不到900元」、「賺得輕輕鬆鬆」、「10人兩箱？是在漱口？」「這個唱到一半，會有人跑進來要你簽本票嗎？」「唱歌的時候需要半蹲嗎？」

其中，不少網友看到青青的照片，好奇是不是本人會到現場？原PO留言回應，「大家是誤會了什麼？文案有說照片中的會到嗎？會到的美女不想放自己照片，這麼難懂？」發文過4小時後，原PO也表示人數已經額滿了，「已滿謝謝」。

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