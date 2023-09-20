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緣分擋不住！Dcard街訪超完美伴侶條件「遠亞配」8項全中喜曝：好日子近了

▲▼遠傳,亞太,新遠傳,電信,5G,Dcard,網速,永續,ESG,頻寬。（圖／擷取自Dcard影片、IG）

▲遠傳、亞太近日宣布「結為連理」，從此以後不只過著幸福快樂的日子，包括總頻寬、低頻連續頻寬以及5G頻寬也一躍成為業界最大，要引領所有用戶邁向更快、更穩、更環保的燦爛未來。（圖／擷取自Dcard影片，下同）

生活中心／綜合報導

除了開春這種特別的日子，許久沒有傳出喜訊的電信業，最近迎來遠傳與亞太即將合併「甜蜜訂親」的消息！截至目前已有不少微網紅在IG上逗趣祝賀「遠亞配」百年好合，就連Dcard招牌主持人也跟緊時事，換上遠傳、亞太的代表色紅配綠dress code，上街訪問有誰能符合完美伴侶的條件，沒想到Dcard團隊提出的8項關鍵，唯有「遠亞配」通通都符合。 

▲即將合併的遠傳、亞太，預計將為用戶帶來有感的升級體驗與服務。（影／遠傳提供）

8項完美伴侶的條件，身邊的另一半或是自己能做到多少？Dcard在訪問多組路人以後，發現有些人難以給另一半安全感，也有路人本身覺得浪漫不重要，難道100分的情人真的不存在……？別擔心，就算遇不到命定情人，還是可以在日常生活中得到無微不至的關心與呵護！這次遠傳正式迎娶亞太後，兩位身家加起來將擁有「1+1>2」的力量！首先最有感的就是合併以後成為「頻譜三冠王」的優勢，包括總頻寬最大、低頻連續頻寬最大以及5G頻寬最大，直白地說，全面升級的「新遠傳」，如今擁有最大連續700頻段，無論是收訊涵蓋或網速，強調都可以讓室內及偏鄉的用戶有感全面提升，而這恰好也是許多人夢寐以求的「安全感」。

▲▼遠傳,亞太,新遠傳,電信,5G,Dcard,網速,永續,ESG,頻寬。（圖／擷取自Dcard影片、IG）

▲▼穩定健康的關係需要靠信任維持，成為頻譜三冠王新遠傳也將給予用戶滿滿的安全感。

▲▼遠傳,亞太,新遠傳,電信,5G,Dcard,網速,永續,ESG,頻寬。（圖／擷取自Dcard影片、IG）

街訪過程中也發現，男生希望成為女友的「給力靠山」，在女友需要有人支持的時候，成為最堅強有力的後盾！擁有5G頻寬最大的新遠傳，現在的5G可用頻寬比「單身前」還增加50%，更快更順暢的5G網速無論是和兄弟組隊打副本，或是和女友甜蜜追劇，都不怕網路卡頓壞了興致。此外，不少街訪路人也希望另一半能不浪費鋪張，懂得做長遠規劃，這次「聯姻」的過程中，新遠傳也著重整併基站降低重複，積極落實節能減碳以及永續生活，讓網路更環保。主打升級成更快、更穩、更環保的新遠傳，以行動表示要讓所有用戶感受到滿滿的安全感與萬千寵愛。

▲▼遠傳,亞太,新遠傳,電信,5G,Dcard,網速,永續,ESG,頻寬。（圖／擷取自Dcard影片、IG）

▲給力的新遠傳網速，要成為所有用戶最堅強有力的靠山。

「就想和你成為一家人！」這次街訪，也幸運遇到一對結婚2年的年輕夫妻，老婆害羞表示這8點老公都做到了，其中最讓她感動的就是大方慷慨、愛屋及烏以及懂得準備浪漫驚喜！提到「連對方家人都照顧到」新遠傳也是很有心得，現在搭上遠亞配的喜氣列車，帶著另一半、爸媽或是岳父母一起在「新遠傳」申辦門號成為新網路世代的一家人，不僅自己能拿到全家禮物卡500元超值好禮，家人每個月的帳單還能折抵100元，可連續折抵12個月，同時還有「手機配家電$1帶走」的方案，觀望已久的按摩椅趁現在剛好可以入手，提升全家人的身心靈健康。

當然，既然要成為牽手一輩子的情人兼家人，擁有共同的興趣與話題也是很重要的。新遠傳為此推出「friDay影音一個月免費」的加值優惠，要讓用戶們與另一半一起輕鬆煲劇，擁有共同回憶與話題就能順利為感情加溫！驚喜的是，friDay聯名卡也祭出加碼，每週2天回饋最高8%，不趁這時候準備小禮物寵愛另一半真的說不過去，該如何「製造浪漫」新遠傳已經示範給大家看了，手刀筆記學起來的同時，也讓一票用戶更加期待新遠傳的到來。

▲▼遠傳,亞太,新遠傳,電信,5G,Dcard,網速,永續,ESG,頻寬。（圖／擷取自Dcard影片、IG）

▲歡慶「遠亞配」friDay聯名卡也祭出加碼活動，每週2天回饋最高8%，正是為另一半「製造驚喜」的時候！

對於現正活躍於FB、IG等自媒體的網路世代族群來說，遠傳與亞太的合併完全可說是從沒想過的大事！回想學生時代，誰的手上沒有一兩個CP值滿滿的遠傳與亞太門號，這也讓不少微網紅開始回想自己與遠傳、亞太的故事，同時也忍不住手比愛心，紛紛為「遠亞配」獻上祝福。「合併後的新遠傳，太令人期待啦」、「這樣以後回鄉過年收訊就會更好了」、「搶演唱會門票也可以搶到搖滾區」、「等不及體驗新遠傳網路的速度感了」。

▲▼遠傳,亞太,新遠傳,電信,5G,Dcard,網速,永續,ESG,頻寬。（圖／擷取自Dcard影片、IG）

▲▼IG微網紅們也紛紛換上紅配綠服飾，比愛心放閃為「遠亞之戀」獻上真摯祝福。（圖／擷取自IG）

▲▼遠傳,亞太,新遠傳,電信,5G,Dcard,網速,永續,ESG,頻寬。（圖／擷取自Dcard影片、IG）

有趣的是，不少網友也在Dcard留下心目中完美伴侶的必備條件，簡直就像是大型許願會場，「我心中完美的結婚對象要有的理想條件是：體貼入微，就像遠傳手機配家電一元帶走」、「我心中完美的結婚對象要有的理想條件是：給力靠山，就像遠傳5G可用頻寬增加50%，打造更快更順暢的5G網速」。其實就算現在還沒遇到理想對象，還是可以先為自己做主，將日常起居最重要的通訊需求，託付給令人滿意的電信對象，和網友們一起喊出「新網路世代，首選新遠傳」。

▼遇不到夢幻情人，那就先把自己託付給令人滿意的電信對象。

▲▼遠傳,亞太,新遠傳,電信,5G,Dcard,網速,永續,ESG,頻寬。（圖／擷取自Dcard影片、IG）

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