▲▼ 新北國際防災週 FEMA經驗分享，提升市府災害防救應變效能。（圖／新北消防局提供）

記者戴上容／新北報導

新北市今19日辦理今年度市府班災害防救教育講習，由消防局李清安局長開場，今年度特別結合新北市2023災害管理國際研討週，邀請美方災防專家來經驗分享，他們在應對各種自然災害和突發緊急事件方面有著豐富的經驗，為了承接這些經驗並提升市府防救災效能，本次講習邀請新北市政府各局處、區公所、北台8縣市及相關大專院校等災防相關人員共計逾100名，共同參與這場盛大的交流。

消防局表示，講習以「聯邦應變中心之運作機制」及「災害案例分享」為主題，分享他們多年來應對各類緊急情況，包括颶風、野火、洪水和地震的經驗和見解。他們的來訪象徵了美方與台灣之間持久的友誼，以及共同致力應對全球自然災害所帶來的挑戰，經過今天的講習，未來新北市在各項災害決策的處理及應變效能能夠更加順暢，並與美國災害防救專家繼續緊密合作。

防災工作推動是永無停歇的，只有不間斷的落實防災準備，本市每年辦理國際研討會，持續的檢討與創新，才能在面對災害時，減輕災害造成的影響，為了提供新北市民眾一個安全的家園，新北市政府及各區公所在防救災工作上持續的努力，使新北市成為一個具備防災韌性的耐災城市。

李清安特別感謝美方專業團隊的參與，也期許未來能繼續攜手合作，透過專家們針對各類災害防救相關經驗交流與分享，期待能從中學習更完善應變機制，並拓展新北市在推動與實踐災害防救之視野。