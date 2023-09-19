總獎金53萬！　2024桃園全國春聯書法比賽即起線上報名

▲2024桃園全國春聯書法比賽即起線上報名。（圖／桃美館提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為宏揚及傳承書法藝術文化，並迎接2024龍年新春，桃園市立美術館（以下簡稱桃美館）以「龍迎墨韻」為主題，舉辦「第18屆桃園全國春聯書法比賽」，初賽報名自即日起至10月31日下午5時截止。入選者將於2024年1月6日新春之際進行決賽。

市美館表示，本屆比賽總獎金提高至53萬元，大專組、社會組、長青組首獎獎金高達3萬元。歡迎全國民眾報名參賽，以筆墨渲染濃厚年味，一同體驗書法藝術的樂趣。本

本屆初賽採全線上報名，共分9個組別，包含國小中低年級組、國小高年級組、國中組、高中職組、大專組、社會組、長青組、新住民組及創意春聯組，報名者請至桃美館官網上傳報名及作品資料。初賽評審結果將於2023年11月底前於官網公告入選名單，並於2024年1月6日於桃園市立大園國際高中體育館舉行決賽，本屆創意春聯組評審規則更新，決賽參賽者改寄交初賽原作進行評審，無須至現場比賽。

市美館表示，春聯揮毫不僅是書法藝術融入日常生活的展現，更彰顯出書法藝術獨特的文化意義，象徵農曆新年除舊佈新之意，也蘊含常民對未來的祝福與期盼。因此，桃園全國春聯書法比賽廣邀各方書法好手們共同參與，以筆墨競藝，融合創意，並以墨韻傳承文化，揮毫寫下對新年的祝福。