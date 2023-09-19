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大陸 大陸焦點 特派現場

低姿態經濟蕭條快結束！　台商盼「早日開放觀光直航」兩岸要努力

▲▼ 2023.9.19湖北武漢台灣周、簽約儀式 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 第十七屆湖北武漢台灣周現場簽約儀式 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／武漢報導

中斷三年，第十七屆湖北武漢台灣周今（19）日在武漢盛大開幕，聚焦兩岸如何推進經貿交流，但受限全世界大環境影響。不少台商受訪提出各種看法建議，天津台協會長陳正文表示，盡快恢復觀光與直航，有利於兩岸互動發展。遠東集團董事長徐旭東認為「低姿態」經濟蕭條已經過去，樂觀看待下半年Q3、Q4的發展，但兩岸要繼續努力。

本屆大會開幕式現場，兩岸聚集900多人參與大會，包括20個項目集中簽約，將有60個項目簽約，投資總額272.98億元人民幣。合作項目分布在湖北13個市州，包含電子信息類、精密製造類簽約項目佔比達50%，涉及現代農業、生物醫藥、文創教育等領域。

▲▼ 2023.9.19、武漢台灣周 。（圖／記者任以芳攝）

▲天津台協會長陳正文。（圖／記者任以芳攝）

疫情結束後，兩岸重啟各項交流，但受限全球經濟景氣尚未復甦，牽動兩岸經濟情勢，各自都有不同難題與困擾。天津台協會長陳正文接受《東森新媒體ETtoday》訪問時也直言，「兩岸經濟確實都不太好。」

他指出，「積極交流很重要，有交流往來經濟才會好，才會帶動消費。」舉例昨18日終於恢復桃園-武漢第一班飛機，非常有意義，外界也非常振奮，希望其他的城市陸續恢復直航，比如天津、長沙等。

陳正文也建議，「陸客去台灣旅遊觀光消費，台灣旅客到大陸觀光消費啊，拉進該有的互動，才是兩岸經貿最希望看見的事情。」

談及中共中央、國務院日前發布《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》（以下簡稱對台21條《意見》），對此，陳正文認為，這是給台灣人多一個發展機會，還是希望大陸政府多給一些時間解釋，台協才有機會解釋給台灣民眾，讓更五人了解實行方式。

▲▼ 遠東集團董事長徐旭東、武漢台灣周 。（圖／記者任以芳攝）

▲遠東集團董事長徐旭東。（圖／記者任以芳攝）

遠東集團董事長徐旭東接受訪問則說，「兩岸經濟繼續加強努力。」並且舉例美國分析稱，「低姿態經濟蕭條」漸漸過去，Q1、Q2經濟情勢確實敏感，下半年Q3、Q4要帶著樂觀的心情。

徐旭東也鼓勵，「儘管全世界經濟還是稍差一點，我們要努力，尤其是兩岸之間。」

▲▼ 2023.9.19、武漢台灣周 。（圖／記者任以芳攝）

 ▲湖北宜昌台協會長周樑成。（圖／記者任以芳攝）

湖北宜昌台協會長周樑成來大陸深耕32年，主要做高精度光學鏡頭，專門外銷給日本、歐美、台灣，沒做大陸內需市場，卻十分洞悉兩岸發展情勢。

周樑成坦言，「台灣跟大陸的關係無法逆轉，時代技能不斷推動。」他以「高峰、低谷」來比喻，只有在谷底時能夠取得更好的機會，才能顯示自身競爭價值在哪裡。

話鋒一轉，他也稱讚對台21條《意見》是很好政策，可以幫助兩岸了解，自己也很認可。

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