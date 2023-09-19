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社會 社會焦點 保障人權

警花蓮山區抄出長槍+霰彈　意外查獲21公斤大麻...價值4000萬

▲▼南打大麻案 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲刑事局南打中心查獲價值4000萬的大麻。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

刑事警察局南部打擊犯罪中心日前接獲情資，有犯罪集團將槍械藏匿在花蓮縣玉里鎮一帶山區，除查扣隨即成立專案小組進行追查，小組成員在玉里一處平房攻堅後，除了查獲土製長槍、土製獵槍各1把，霰彈27顆等槍砲外，還「槓上開花」查獲二級毒品大麻成品100包，重逾21公斤，初估成品價值約4000萬元，數量驚人。

▲▼南打大麻案 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲警方查獲非法長、短獵槍。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

全案起因於近年來在花蓮地區查獲較大數量的大麻毒品犯罪，刑事警察局向上溯源後，接獲情報有集團持有火力強大的槍枝，於是報請花蓮地檢署指揮偵辦，並與花蓮縣警察局、高雄市政府警察局、臺南市政府警察局共組專案小組，專案小組秘密在花蓮山區執行蒐證、跟監，在掌握犯罪集團藏匿槍械地點後，在上個月中旬針對涉案山區實施大範圍搜索。

▲▼南打大麻案 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲警方將嫌犯移送地檢署偵辦。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

專案小組成員在山區一處平房，當場查獲王姓嫌犯（64歲）、郭姓嫌犯（52歲），並起獲第二級毒品大麻成品100包重21公斤多，推估需要1000株大麻植株才能製成，成品價值更可能高達4000萬元，還另外查扣土製長槍、土製獵槍各1把，霰彈27顆、喜得釘38發、手機2支等證物。

警方逮捕王、郭兩名嫌犯後，兩人竟然推說互不相識，警方懷疑該處平房應該是存放大麻成品倉庫，王、郭只是負責看守的人，警詢後將2人依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例解送花蓮地檢複訊，檢察官向花蓮地院對王姓犯嫌聲請羈押獲准，另名郭姓犯嫌諭知請回。

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