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桃園宮廟遶境　花蓮來「贊境」的轎班3男竟躲巷弄抽毒菸

▲桃園宮廟昨日遶境，警方疏導交通並約制不得有暴力滋事。（圖／桃園警分局提供下同）

▲桃園宮廟昨日遶境，警方疏導交通並約制不得有暴力滋事。（圖／桃園警分局提供，下同）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市宮廟16日舉行平安遶境活動，但遠從花蓮來「贊境」的轎班成員游男、江男及葉男等3，卻趁空檔躱在巷內抽愷他命香菸，適巧為督導遶境勤務的桃園警分局交通組組長林健祥、巡官程克強聞到立刻率員查緝，當場查獲游男3人及未抽完毒菸，訊後依法移送偵辦。

▲桃園宮廟昨日遶境，警方疏導交通並約制不得有暴力滋事。（圖／桃園警分局提供下同）

為確保桃園宮廟遶境活動期間平和順利，桃園警方期前召開會議，邀請相關團體代表討論活動流程並約制不得有暴力滋事、妨礙交通及影響民眾安寧等情事。並宣導務必遵守交通規則，確保交通安全。分局交通組、偵查隊及轄區派出所，事前縝密規畫勤務，於各重要路口進行交通管制疏導，同時指派偵查隊員警全程蒐證監控，使遶境活動順利平和結束。

▲▼遠自花蓮來桃園「贊境」的轎班人員，躲到巷內抽毒菸遭警方「聞味」逮捕。（圖／桃園警分局提供）

▲▼遠自花蓮來桃園「贊境」的轎班人員，躲到巷內抽毒菸遭警方「聞味」逮捕。（圖／桃園警分局提供）

▲▼遠自花蓮來桃園「贊境」的轎班人員，躲到巷內抽毒菸遭警方「聞味」逮捕。（圖／桃園警分局提供）

桃園分局交通組組長林健祥、巡官程克強於昨日17時50分，在桃園區中山路督導勤務時，聞到一旁防火巷中傳來燃燒後毒品愷他命菸的濃烈氣味，立即率周邊執行遶境勤務員警前往查緝，只見游男、江男及葉男等3人躲在巷內水塔後方抽著愷他命香菸，見到員警還立即丟棄手上香菸，還假裝若無其事欲離開現場，但行為已經被全程蒐證進去。經瞭解3人是遠從後山花蓮前來桃園「贊境」的轎班人員，趁休息時間躲到巷內抽毒菸，沒想到會引來警察注意，現場查扣3根尚未吸食的愷他命菸，依規定製作警詢筆錄後，將移請警察局進行裁處。

▲員警對於參加遶境人員交通違規部分(未戴安全帽及無照駕駛等)共計告發六件。（圖／桃園警分局提供）

▲員警對於參加遶境人員交通違規部分(未戴安全帽及無照駕駛等)共計告發六件。（圖／桃園警分局提供）

另本次遶境活動期間，員警對於參加遶境人員交通違規部分(未戴安全帽及無照駕駛等)共計告發六件，桃警表示民俗遶境活動仍應遵守交通安全規則，也呼籲主辦單位及相關團體要自我約束要求，共同維護良好交通秩序。

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