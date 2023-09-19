白裙妹站在牛群旁拍照「下秒被頂飛」　驚恐回憶：牛瞪了我一眼

▲事發畫面。（圖／翻攝自海報新聞）



記者蔡儀潔／綜合報導

不少民眾喜歡在旅行時與動物合影，但大陸一名女子近日在新疆與牛群拍照時，被牛角大力撞上，一度雙腳騰空。對此，景區工作人員提醒，不要穿著裙子靠近牛群。

▲景區提醒不要穿著裙子靠近牛群。（圖／翻攝自海報新聞）

據《九派新聞》報導，事情發生在新疆知名景區喀納斯，穿著民族服飾的蔣姓女遊客17日在遊玩時，興奮地站在牛群旁拍照打卡，不料下秒被牛角頂起騰空，隨後立即跑向攝影師；棕牛一度在後面跟著該名女遊客，最後才逐漸遠離。

▼女遊客立即跑向攝影師。（圖／翻攝自海報新聞）

蔣女回憶道，當時在景區遊玩遇到牛群，請跟拍攝影師幫忙拍照，靠近牛群時「那頭牛將我瞪了一眼，我也沒在意，突然間它就用牛頭把我頂了出去。自己沒有受傷，就是大腿和屁股有點疼。」

對此，景區工作人員表示，不要穿著裙子靠近牛群，「因為裙子左搖右擺，會飄來飄去，牛是會頂的」，拍照的時候也不要太靠近牛群。

另外，有網友指出，「裙子左搖右擺就像是鬥牛士手中的紅布，會引起牛的攻擊，這是刻在基因里的」、「牛和駱駝的攻擊性很高，尤其是哺乳期和發情期階段。歷年來被大牲口弄傷弄殘甚至弄死的案例一直都有。」