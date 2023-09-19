34歲男小擦撞呆坐車裡...警一查他被緊急協尋！車禍反變救贖

▲台中市第五警分局13日受理一件車禍，意外發現肇事一方張男是被緊急協尋者。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市一名34歲張男13日在北屯區發生擦撞車禍，警方一查張男身分，發現他當天早上才被通報緊急協尋，張男看上去十分疲憊，經通知家屬到場，張妻說，先生疑似因投資出狀況，早上留下遺書後突然失蹤，才會報警，這場車禍意外找到他，加上警方介入關心，成為救贖貴人。

第五警分局東山所員警13日晚間巡邏時，獲報在環中東路與松竹路口有一起擦撞車禍，員警到場後，發現雙方均無受傷，肇事的女駕駛十分配合，但另一名男駕駛呆坐在車上，神情看上去相當疲憊，經查，發現他是一名34歲張男，當日早上才被第四警分局南屯所通報為緊急協尋人口。

員警得知後，先安撫張男情緒，帶他返回所內通知家人前來。張男妻子抵達派出所後向警方稱，先生今天早上突然消失，並且留下遺書，疑似因為投資失利，情緒不好，這場車禍意外找到人，也讓家屬鬆了一口氣。

警方指出，緊急協尋與一般失蹤人口不同，若是失蹤者為年邁、年幼者，或是有異狀，警方都會立即受理，並且使用手機定位或是車牌追蹤，盡快找尋到失蹤者。

第五警分局長陳松寅表示，嘉許同仁勇於任事、熱心適時伸出援手，在處理案件時注意到當事人狀況並給予適當的協助。也另外提醒民眾若有任何困難，應尋求專業人士或社工單位即時介入協助，家屬和親友也應多多關心協助伸出援手，多予以陪伴及傾聽。

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