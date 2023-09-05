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快訊／台南市前議長郭信良涉貪　法官裁定150萬元交保

▲前台南市議長、現任市議員郭信良，被控違反貪污治罪條例案，他不服提起抗告，台南高分院14日下午認為原審裁定並無不當或違誤，裁定抗告駁回，並不得再抗告。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲前台南市議長、現任市議員郭信良。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林東良、鄒鎮宇／台南報導

台南地檢署偵辦前台南市議長、現任市議員郭信良，涉嫌於台南市安南區佃西自辦市地重劃案藉勢藉端勒索財物及收賄1300萬元案，檢察官偵查終結，5日下午將郭信良等8人提起公訴。對此，台南地院法官5日晚間裁定郭信良150萬元交保。

據悉，台南地院5日晚間裁定郭信良150萬元交保，限制出境出海及限制住居，另名高姓被告尚在訊問；另一名高姓被告經諭知具保50萬元，限制出境出海及限制住居。

▲▼快訊／台南市前議長郭信良涉貪　法官裁定150萬元交保（圖／記者林東良翻攝）

▲▼快訊／台南市前議長郭信良涉貪　法官裁定150萬元交保（圖／記者林東良翻攝）

▲▼快訊／台南市前議長郭信良涉貪　法官裁定150萬元交保（圖／記者林東良翻攝）

▲▼快訊／台南市前議長郭信良涉貪　法官裁定150萬元交保（圖／記者林東良翻攝）

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