快訊／台南市前議長郭信良涉貪　法官裁定150萬元交保

▲前台南市議長、現任市議員郭信良。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林東良、鄒鎮宇／台南報導

台南地檢署偵辦前台南市議長、現任市議員郭信良，涉嫌於台南市安南區佃西自辦市地重劃案藉勢藉端勒索財物及收賄1300萬元案，檢察官偵查終結，5日下午將郭信良等8人提起公訴。對此，台南地院法官5日晚間裁定郭信良150萬元交保。

據悉，台南地院5日晚間裁定郭信良150萬元交保，限制出境出海及限制住居，另名高姓被告尚在訊問；另一名高姓被告經諭知具保50萬元，限制出境出海及限制住居。