大陸央行召開外企座談會　力挽狂瀾穩外資

▲大陸央行行長潘功勝。（圖／新華社）

文／中央社

中國央行行長潘功勝昨天召開外資金融機構和外資企業座談會，表示會持續優化營商環境。特斯拉、摩根大通銀行等外商參加。今年以來，中國實際使用外資下降，中方已多次召開外商相關座談會。

中國人民銀行（中國央行）官網今天發布，潘功勝18日主持召開外資金融機構和外資企業座談會，聽取有關意見建議，研究加大金融支持穩外貿穩外資力度，進一步優化外商投資環境有關工作。

摩根大通銀行、匯豐銀行、德意志銀行、法國巴黎銀行、瑞銀證券、三菱日聯銀行、特斯拉、巴斯夫、托克、施耐德等外資金融機構和外資企業參加座談會。國家外匯管理局副局長陸磊等人參加。

潘功勝表示，積極吸引和利用外商投資，是推進高水平對外開放、構建開放型經濟新體制的重要內容。下一步，將認真貫徹「國務院關於進一步優化外商投資環境 加大吸引外商投資力度的意見」要求，持續優化政策安排，營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，不斷提升金融服務質效，助力高水平對外開放。

今年8月13日，中國國務院發布「關於進一步優化外商投資環境加大吸引外商投資力度的意見」共24條，宣示推動外資項目「早簽約、早落地、早開工、早投產」，並為外資企業外籍高管、技術人員及家屬提供入出境及停居留便利、對信用風險低的外企降低抽查比例和次數等，要求各相關部門全力實現「利用外資促穩提質」目標。

中國商務部9月15日公布，今年1至8月，全國實際使用外資金額人民幣8471.7億元（約新台幣3.72兆元），年減5.1%。這是中國吸收外資連續第3個月下降，比1至7月再下降1.1個百分點。

這項數據公布的前一天，中國商務部在北京召開「全國穩外貿穩外資電視電話會議」，要求用好政策空間，找準發力方向，全力以赴穩外貿穩外資，為推動經濟運行持續好轉提供有力支撐。

當前中國經濟承壓，今年以來已召開多場座談會邀請外商參加。

中國商務部長王文濤5月22日在上海主持召開美企座談會，表示中方繼續歡迎美企在中國發展。

中國國家金融監督管理總局局長李雲澤6月出席上海「陸家嘴論壇」開幕式並分別主持召開「部分駐滬外資金融機構座談會」及「部分駐滬中資金融機構座談會」，聽取出席機構對監管政策和營商環境的意見建議。

7月21日，以「投資中國」為主題的座談會在北京召開，中國證監會副主席方星海向30多家全球性風險投資和私募股權投資機構的高階主管發表講話。外媒報導，這是中國金融主管部門與美元基金管理集團間首次舉行會議，這些投資集團對於在中國交易的興趣已大幅下降，其中許多美國集團實際上已停止投資中國。