陸央行今年第二次降準　估釋放資金達5千億元人民幣

▲大陸央行－中國人民銀行。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸央行14日晚間宣布全面將準，從15日起下調金融機構存款準備金率0.25個百分點，（不含已執行5%存款準備金率的金融機構） 。本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率約為7.4%。

大陸央行也強調，當前，中國經濟運行持續恢復，內生動力持續增強，社會預期持續改善，此次將準是為了鞏固經濟回升向好基礎，保持流動性合理充裕。

根據《中國經營報》報導，民生銀行首席經濟學家溫彬認為，本次降準的主因，首先是經濟穩固回升需要一定過程，「經濟內生動力還不強、需求仍然不足」的矛盾仍在，降準可以更好的引導金融機構加大對實體經濟的支持，提振市場主體信心。

溫彬提到，其次，下半年MLF到期量大，8到12月合計有2.8萬億元MLF到期，為保證市場流動性合理充裕，降低金融機構負債成本，存在以降準置換MLF的必要。

溫彬指出，同時，8月中旬以來，在政府債發行提速、信貸投放加快和適度控制槓桿水平等影響下，流動性邊際收緊，資金利率整體位於高位。9月信貸投放預計延續向好，超儲消耗加大，政府債發行依然處於高位，降準有助於釋放中長期流動性，增加銀行體系資金穩定性，助力機構平穩跨季、平滑月中繳稅擾動，並強化貨幣政策與財政政策的協同。

中泰證券研究所政策組首席分析師楊暢則說，下調存款準備金後，有利於進一步釋放長期資金，「下調金融機構存款準備金率0.25個百分點，參照經驗，有望釋放長期資金5000至6000億元。」

楊暢進一步指出，此次降準有利於營造良好的流動性環境，從近期資金市場利率來看，9月以來有所走高，反映了流動性環境有所變化，如果考慮到後續政策工具的應用，以及疊加地方債發行、稅期高峰等因素，有可能對市場資金環境形成擾動，「通過降低存款準備金釋放流動性，有利於為經濟基本面的修復和後續政策工具的應用，營造良好的利率環境。」