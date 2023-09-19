爆胎照開停路中央　駕駛昏睡叫不醒...酒測值破表！

記者張君豪／台北報導



9月10日凌晨1時許，北市中正二分局廈門所接獲民眾打110報案，指稱一輛車輛因爆胎沿汀洲路顛簸行駛，相當危險，最終車輛停在道路中央，嚴重擋住來往車流，需警方到場處理。當警員趕抵現場時，發現陳姓男駕駛（40歲）已昏睡無反應，車內散發著濃厚的酒味。

▲陳男酒駕人車停在汀洲路上遭警方查獲。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

中正二警方指出、警方趕到事發現場發現該車處於發動狀態，就停在汀州路中央，嚴重阻礙交通。警員最初拍打車窗要求駕駛說明，但駕駛處於泥醉狀態，無法做出任何回應。

警方顧慮其生命安全緊急打開車門，濃烈的酒味隨即湧入空氣中，駕駛人喪失意識，對現場警員呼喊毫無反應，警員立刻通報消防局救護人員到場協處，將駕駛往醫院接受治療。





警方考量駕駛人無法接受酒精呼氣檢測，送醫過程同步報請檢察官核發鑑定許可書，委託醫院進行血液檢測以確定體內酒精濃度值。陳男體內血液酒精濃度高達570mg/dL，換算為呼氣酒測值高達2.71mg/L，明顯觸犯《刑法》185條-3公共危險罪。警方待陳男清醒後移送台北地檢署調查。



陳男翌日清醒後向警方表示，9日晚間到三重與朋友聚餐，期間喝了2瓶啤酒；但陳男體內酒精濃度如此高，警方研判他前晚飲酒數量應不止於此。



中正二分局藉此案例呼籲：強烈譴責酒後駕車行為，請民眾切勿以身試法。警方提醒民眾，酒後勿開車上路或騎乘任何交通工具。警方將繼續加強執法力度，以確保更安全的行車環境，並保障用路人的安全。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

【其他新聞】

►超級男蟲扮總行處長+VIP客戶 30銀行女業務被騙上床還刷爆卡

►王陽明慘了！開箱900萬BMW「忠孝東路飆90」警將調查 恐扣牌半年

►痛打逼吃屎虐殺船長 不倒會角頭柬國落網！台美柬攔市價9.5億K毒

