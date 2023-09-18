快訊／高雄夫妻遭惡鄰砍死　複驗結果出爐

▲ 高雄夫妻命案今複驗，鑑識小組攜帶大批證物 。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄吳姓男子自認樓上鄰居不斷發出噪音，竟持刀殺害屋主羅姓夫妻，而其落網後對於調查極度不配合，全程行使緘默權，事後遭到羈押禁見。檢察官今（18）日針對死者遺體複驗，警方鑑識小組帶來大批證物進行調查，釐清致命刀傷位置及身中幾刀；複驗結果，檢方發現兩名死者身上均有多處穿刺傷、切割傷，造成失血過多致死，至於是使用何種工具，還需要後續調查確認。

▲吳姓男子（中）涉嫌殺害兩名鄰居。（圖／記者陳宏瑞攝）

這起駭人的命案發生在15日上午7點52分，住在13樓的63歲吳姓男子認為14樓的羅男一家長期發出噪音，持刀上樓朝羅姓夫妻砍殺，死者的6歲、7歲兒子目擊後緊急跑到管理室，大喊「我爸爸、媽媽被殺了」求救。

吳嫌砍殺羅姓夫妻後，騎車南下逃亡，最終在2.5小時後於屏東遭到警方逮捕，吳嫌當場也坦承犯案，但已將兇刀、衣服丟棄，且不願透露刀具種類為何。警方後續追查，最終在高屏溪畔尋獲吳嫌逃亡時所穿的外套，並在勾取外套時掉落一把紅色刀殼水果刀，研判就是兇刀。

▲高雄夫妻命案今複驗，鑑識小組攜帶大批證物到場。（圖／記者陳宏瑞攝）

不過，吳嫌對於調查極度不配合，全程行使緘默權，後續遭到檢方聲請羈押禁見獲准。

檢方今針對死者遺體進行複訊，家屬神情憔悴抵達現場，而警方鑑識小組也帶來大批證物配合複驗，檢察官和法醫相當謹慎，花了長時間進行相驗，複驗結果發現兩名死者身上均有多處穿刺傷、切割傷，造成失血過多致死，至於是使用何種工具，還需要後續調查確認。