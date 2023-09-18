　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／高雄夫妻遭惡鄰砍死　複驗結果出爐

▲▼ 高雄夫妻命案今複驗，鑑識小組攜帶大批證物 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲ 高雄夫妻命案今複驗，鑑識小組攜帶大批證物 。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄吳姓男子自認樓上鄰居不斷發出噪音，竟持刀殺害屋主羅姓夫妻，而其落網後對於調查極度不配合，全程行使緘默權，事後遭到羈押禁見。檢察官今（18）日針對死者遺體複驗，警方鑑識小組帶來大批證物進行調查，釐清致命刀傷位置及身中幾刀；複驗結果，檢方發現兩名死者身上均有多處穿刺傷、切割傷，造成失血過多致死，至於是使用何種工具，還需要後續調查確認。

▲▼高雄吳姓男子刺殺鄰居，夫妻2人死亡（圖／記者陳宏瑞攝）

▲吳姓男子（中）涉嫌殺害兩名鄰居。（圖／記者陳宏瑞攝）

這起駭人的命案發生在15日上午7點52分，住在13樓的63歲吳姓男子認為14樓的羅男一家長期發出噪音，持刀上樓朝羅姓夫妻砍殺，死者的6歲、7歲兒子目擊後緊急跑到管理室，大喊「我爸爸、媽媽被殺了」求救。

吳嫌砍殺羅姓夫妻後，騎車南下逃亡，最終在2.5小時後於屏東遭到警方逮捕，吳嫌當場也坦承犯案，但已將兇刀、衣服丟棄，且不願透露刀具種類為何。警方後續追查，最終在高屏溪畔尋獲吳嫌逃亡時所穿的外套，並在勾取外套時掉落一把紅色刀殼水果刀，研判就是兇刀。

▲▼ 高雄夫妻命案今複驗，鑑識小組攜帶大批證物 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄夫妻命案今複驗，鑑識小組攜帶大批證物到場。（圖／記者陳宏瑞攝）

不過，吳嫌對於調查極度不配合，全程行使緘默權，後續遭到檢方聲請羈押禁見獲准。

檢方今針對死者遺體進行複訊，家屬神情憔悴抵達現場，而警方鑑識小組也帶來大批證物配合複驗，檢察官和法醫相當謹慎，花了長時間進行相驗，複驗結果發現兩名死者身上均有多處穿刺傷、切割傷，造成失血過多致死，至於是使用何種工具，還需要後續調查確認。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
女大生杜拜轉機「遭半裸搜身」　她1舉動惹怒海關！
快訊／受賴清德感召　她宣布加入民進黨
快訊／高雄夫妻遭砍死！　複驗結果曝
快訊／20多歲男落水身亡
192cm高中生「跳水撞頭」四肢癱瘓　家長告學校求償4800
爸爸把「女兒當老婆」　亂倫生3孩全變嬰屍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

烏來老街塞車惹惱在地人！攤商「丟燒雞進駕駛座」...涉犯罪名曝

快訊／高雄夫妻遭惡鄰砍死　複驗結果出爐

為了幫姑姑討1萬債務　表弟痛毆表哥！他回家拿刀再打一回合

快訊／漲潮來不及逃！嘉義20多歲釣客落水卡蚵棚　搶救7hrs亡

印尼女搶黃燈遭攔　逾期居留33年嚇到員警！從沒被查獲關鍵曝

越南茶當台灣高山茶賣！無良茶商海削6269萬手法曝光　4人起訴

菜鳥女助理被主管強壓沙發床猥褻　母竟勸她「饒恕才會幸福」

蒙面慣竊雙人組專偷娃娃機　靠萬能鑰匙得手2萬再摸走一番賞

192公分男學生「跳水撞頭」四肢癱瘓　家長怒告學校求償4800萬

基隆80歲婦迷路400多公里　莫名出現屏東街頭…警助返家

國道4車連環撞「夫妻雙亡」　家屬招魂...警派工程車戒護

許光漢《中餐廳》「又暖又Carry」　主動洗碗.照顧隊友..天生是老公！

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

5名女乘客飛機上爆衝突　空姐勸架大喊：請停止！

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

典典寶寶有問必答什麼都說「好！」　喝水乾杯「哈～」..趙小僑笑：哪裡學的！

何妤玟同台樂天女孩跳應援　李多慧轉身露疑惑表情超萌

《瘋神無雙》香蕉結婚了！26歲老婆超美　3大咖致詞..沈玉琳暗Cue「籃球圈友人」

楊繡惠姪子女友「嫌28坪房太小」　爆粗口怒譙：奧梨子假蘋果！

大冠鷲捕食蛇「反遭纏繞」　露驚恐神情...暖男出手相救

烏來老街塞車惹惱在地人！攤商「丟燒雞進駕駛座」...涉犯罪名曝

快訊／高雄夫妻遭惡鄰砍死　複驗結果出爐

為了幫姑姑討1萬債務　表弟痛毆表哥！他回家拿刀再打一回合

快訊／漲潮來不及逃！嘉義20多歲釣客落水卡蚵棚　搶救7hrs亡

印尼女搶黃燈遭攔　逾期居留33年嚇到員警！從沒被查獲關鍵曝

越南茶當台灣高山茶賣！無良茶商海削6269萬手法曝光　4人起訴

菜鳥女助理被主管強壓沙發床猥褻　母竟勸她「饒恕才會幸福」

蒙面慣竊雙人組專偷娃娃機　靠萬能鑰匙得手2萬再摸走一番賞

192公分男學生「跳水撞頭」四肢癱瘓　家長怒告學校求償4800萬

基隆80歲婦迷路400多公里　莫名出現屏東街頭…警助返家

手機送修被告知「擅自改裝多付3萬」　男星怒摔iPhone：霸道無理

為台幣44元爭執！印度15歲少年遭3友聯手殺害　棄屍偏僻河岸

高中足球隊頂尖對決！　汪汪揪伴亂入躺草皮「快來摸摸我呀」

連日本人也愛排的壽司！鑽石公主號5大必吃　香檳早餐賞海景超Chill

Kawasaki「電動忍者」Ninja e-1、Z e-1亮相　雙電池、12匹馬力

美學者：中國不會因經濟陷衰退而對台動武

生父殺害7歲兒！殘忍分屍「肢解放冷凍」　2幼女獲救遍體鱗傷

美中高層馬爾他對話著重台海　外交部有獲得相關資訊？

「萬鷺朝鳳」限定奇景來了！黃頭鷺盤旋山谷群飛...壯觀畫面曝

團爸團媽注意！　國稅局緊盯「+1」漏開發票行為

1歲妹睡一半遭「貓肉暖毯」重壓　7kg甜蜜負荷❤網笑：愛的迫降

社會熱門新聞

違停人行道...路人跳上車「通行」踩破前擋

即／高雄某科大驚傳墜樓　女大生6樓摔落命危

美少女人妻喪偶　竟與大姑丈夫摩鐵開房

即／新北婦12樓墜落亡！夫悲慟認屍

即／新店更換蓄水池馬達　工人遭電擊送醫亡

亡妻手機翻出性愛片！夫驚覺被綠10多年怒告

男發現妻在家偷吃！一舉動害慘自己

高雄阿公悲：將當「小小兒子」來養

高雄女大生6樓墜落！家屬忍痛放棄急救

高雄角頭「高斤」不治過世　醫院廁所舉槍輕生

192公分男學生跳水竟癱瘓　家長求償4800萬

雙煞砍斷寵物店員工手臂！檢方求處重刑

即／國道火燒車驚成火球

台灣3大黑幫聯手組詐團！狂騙近5千萬

更多熱門

相關新聞

印尼女搶黃燈被攔　一查竟逾期居留33年

印尼女搶黃燈被攔　一查竟逾期居留33年

一名53歲的印尼藉李姓女子17日下午在高雄市六龜區南橫公路台27線一處路口，因搶黃燈被警方攔下，員警在盤查她的身分時，赫然發現女子在1990年3月以觀光名義入台後，竟然已經逾期居留台灣超過33年，員警對於她這麼長的時間居然都沒被查獲，嘖嘖稱奇。

高雄熱門網搜社區 　最低不到2百萬就能入手

高雄熱門網搜社區 　最低不到2百萬就能入手

高雄女大生6樓墜落！家屬忍痛放棄急救

高雄女大生6樓墜落！家屬忍痛放棄急救

即／高雄某科大驚傳墜樓　女大生6樓摔落命危

即／高雄某科大驚傳墜樓　女大生6樓摔落命危

零食夾娃娃機「夾出過期品」　衛生局開罰

零食夾娃娃機「夾出過期品」　衛生局開罰

關鍵字：

高雄夫妻惡鄰砍死複驗結果

讀者迴響

熱門新聞

不是賴！　LINE台灣「正式中文名」曝

超大咖男歌手「把空姐罵到跪下」

南韓巨星殞落！　《怪物》邊希峰癌逝享壽81歲

病毒很強！醫累到快中鏢　一排家長回報慘況

爆強功能！「LINE未讀訊息」許願新通

轉雨降溫時間曝　下周可能有颱風影響連假

iPhone 15被爆有「2大缺陷」！

好多人生病　醫：最近病房滿出來

違停人行道...路人跳上車「通行」踩破前擋

賴佩霞被檢舉了！

「世新校花」無預警宣布懷孕！

iPhone 16爆6大特點　售價、頂規名稱全出爐

獨／大學首例！政大學生宿舍男女可混住　最新外觀曝光

新戲才播2集⋯韓男星突「心臟麻痺驟逝」　劇組慌了：還在想辦法⋯

BLACKPINK巡演最後一場！Jennie哭到唱不下去

更多

最夯影音

更多
國道4車連環撞「夫妻雙亡」　家屬招魂...警派工程車戒護

國道4車連環撞「夫妻雙亡」　家屬招魂...警派工程車戒護
許光漢《中餐廳》「又暖又Carry」　主動洗碗.照顧隊友..天生是老公！

許光漢《中餐廳》「又暖又Carry」　主動洗碗.照顧隊友..天生是老公！

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

5名女乘客飛機上爆衝突　空姐勸架大喊：請停止！

5名女乘客飛機上爆衝突　空姐勸架大喊：請停止！

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面