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加拿大驅逐印度外交官　杜魯道稱印度特務「暗殺錫克教領袖」

▲▼加拿大指控印度特務6月在卑詩省錫克教宗師那納克寺廟（Guru Nanak Sikh Gurdwara）謀殺錫克教領袖尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）。（圖／路透）

▲錫克教領袖尼賈爾（右下角）今年6月在加拿大卑詩省遭到槍殺。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

加拿大政府宣布驅逐一名印度高級外交官，總理杜魯道18日在國會下議院表示，過去幾周，國安部門積極追查，並獲得「可信證據」顯示，發生於卑詩省的錫克教領袖尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）謀殺案，與印度特務有關。

特魯道表示，在上周的G20峰會上，他「親自且直接地」向印度總理莫迪（Narendra Modi）提出關於此案的擔憂，「外國政府參與在加拿大領土上謀殺加拿大公民，是對我們主權不可接受的侵犯。加拿大是法治國家，在捍衛主權時保護國民，這是最基本的。」

加拿大外交部長趙美蘭（Mélanie Joly）也證實，被驅逐外交官是印度駐加情報機構「研究與分析之翼」（RAW）負責人，「期待印度與我們充分合作，最終查明真相。」公共安全部長勒布朗克（Dominic LeBlanc）也說，加拿大皇家騎警正在領導調查，「我們會對犯罪者究責，並將他們繩之以法。」

▲▼加拿大指控印度特務6月在卑詩省謀殺錫克教領袖尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）。卑詩省謁師所委員會（BCGC）發言人在錫克教宗師那納克寺廟（Guru Nanak Sikh Gurdwara）向記者發言。（圖／達志影像／美聯社）

▲加拿大錫克教社群人口達數十萬。圖為卑詩省謁師所委員會（BCGC）發言人向記者發言。（圖／達志影像／美聯社）

45歲受害者尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）是加拿大公民，同時也是知名錫克教領袖，生前主張錫克族應從印度獨立為「哈利斯坦國」（Khalistan），遭到新德里通緝，並列為恐怖主義威脅。今年6月，在卑詩省錫克教宗師那納克寺廟（Guru Nanak Sikh Gurdwara）停車場中，他坐在自己的卡車內，被2名蒙面人槍殺身亡。

尼賈爾之死讓加拿大錫克教社群震驚且憤怒。警方目前尚未逮捕任何相關人士，但在8月案情更新中，他們透露正在調查3名嫌疑人，並且公布可能逃逸車輛，尋求公眾協助。

▲▼2023年舉行在印度新德里的G20峰會，加拿大總理杜魯道走過印度總理莫迪和印尼總統佐科威。（圖／達志影像／美聯社）

▲在G20峰會上，杜魯道經過印尼總統佐科威（左）及印度總理莫迪（右）。（圖／達志影像／美聯社）

對此，渥太華印度高級專員公署（High Commission of India）沒有回應。《法新社》最新報導指出，印度外交部已經反駁杜魯道的指控，「印度政府涉入加拿大境內任何暴力行為的指控，都是荒謬且別有動機的。」

《衛報》指出，加拿大與印度領袖在G20峰會見面後，莫迪辦公室隨即發表聲明，宣稱對於「加拿大持續的反印度極端主義分子深感擔憂」，2國之間的貿易協定談判也暫停。如今，杜魯道的指控很可能加劇雙邊緊張情勢。

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